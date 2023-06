Optical Illusion: वायरल तस्वीर में आपको क्या आ रहा है नजर? पता लगेगी आपकी पर्सनालिटी

Optical Illusion ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब नजरों का भ्रम। इसे रोज करने से व्यक्ति का दिमाग और नजर दोनों के बीच शानदार तालमेल बन जाता है। वहीं आज के ऑप्टिकल इल्यूजन में आपको एक तस्वीर दी गई है उसमें एक सूखा पेड़ नजर आ रहा होगा। हालांकि इसी तस्वीर में कुछ खरगोश यानी बनी भी छिपे हुए हैं जिन्हें आपको ढूंढ निकालना है।

Optical Illusion: 6 सेकेंड में ढूंढें तस्वीर में छिपे खरगोश

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Optical Illusion: दिमाग को तेज करने के लिए लोग कई तरह की तरकीबें अपनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि दिमाग को तेज करने के लिए बादाम खाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि, आज के समय में माइंड एक्टिविटीज के जरिए दिमाग को तेज किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन वर्ल्ड में कई तरह की माइंड एक्टिविटी मौजूद हैं, जो दिमागी कसरत का एक बेहतरीन तरीका है, इन्हीं में से एक है ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन को सॉल्व करने से न केवल दिमाग बल्कि नजरें भी तेज होती हैं और दोनों में शानदार तालमेल बनता है। तो क्या आप आज के ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज के लिए तैयार हैं। नीचे एक तस्वीर दी गई है, जिसमें आपको एक सूखे पेड़ की टहनियां नजर आ रही होंगी। यहीं पर ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजरों को भ्रम होता है। तस्वीर में सूखी टहनियों के अलावा खरगोश के बच्चे भी हैं, जिन्हें आपकों को पहचानना है। इसके लिए आपको केवल 6 सेकेंड का समय दिया जाता है। क्या आप आज के ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज के लिए तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है। क्या आपको बनी नजर आए? तस्वीर को बेहद गौर से देखें। जल्दी करें, घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं। 6..5..4..3..2..1 आपका समय यहीं समाप्त होता है। स्रोत- ब्राइट साइड

Edited By: Ritu Shaw