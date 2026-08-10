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    कम या निल TDS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जल्द शुरू, केंद्र सरकार ला रही नियम

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 10:19 PM (IST)

    आयकर विभाग 2026-27 के बजट प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना रहा है, जिसके तहत करदाता कम या शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आव ...और पढ़ें

    कम या शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र के ऑनलाइन आवेदन के नियम

    कम या शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र के ऑनलाइन आवेदन के नियम

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद में सोमवार को बताया गया कि आयकर विभाग अभी 2026-27 के बजट प्रविधानों को लागू करने के लिए नियम बना रहा है। इन नियमों के तहत करदाता कम या शून्य 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) प्रमाणपत्र के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन कर सकेंगे।

    वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 395(1) में शून्य या कम दरों का टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने का प्रविधान है। वित्त अधिनियम, 2026 के जरिये छोटे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ घटाने के लिए भुगतान पाने वाले को कम या शून्य टीडीएस का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन देने का विकल्प दिया गया है।

    तय शर्तें पूरी करने पर प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है या खारिज किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन नियमों को सही समय पर अधिसूचित किया जाएगा। करदाता आमतौर पर कम या शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र के लिए तब आवेदन करता है जब उसे उम्मीद होती है कि उसकी असल कर देनदारी उस टीडीएस राशि से कम होगी जो सामान्य तौर पर काटी जाती।

    इससे अधिक कर कटने और बाद में रिफंड का दावा करने की जरूरत से बचा जा सकता है। बजट में प्रस्तावित संशोधन के तहत, इलेक्ट्रानिक आवेदन पर आयकर पोर्टल पर पहले से मौजूद जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पहले दाखिल रिटर्न, एनुअल इनफारमेशन स्टेटमेंट, टैक्सपेयर इनफारमेशन समरी और फार्म-26एएस शामिल हैं।

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    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)