YSRCP सांसद मिथुन रेड्डी के काफिले पर TDP समर्थकों का हमला, स्थानीय निकाय चुनाव का नामांकन बना जंग का अखाड़ा

डिजिटल डेस्क, पुंगनूर। आंध्र प्रदेश के पुंगनूर में वाईएसआरसीपी के लोकसभा फ्लोर लीडर और राजमपेट के सांसद पी. वी. मिथुन रेड्डी के काफिले पर हमला हुआ है। वाईएसआरसीपी ने आरोप लगाया है कि ये हमला टीडीपी कार्यकर्ताओं ने किया है और उन्होंने गाड़ियों पर पत्थर फेंके, लाठियों तथा लोहे की छड़ों से हमला किया।

यह हमला तब हुआ जब वे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे वाईएसआरसीपी उम्मीदवारों और नेताओं के साथ थे। टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोक दिया और वाईएसआरसीपी उम्मीदवारों को नामांकन केंद्र तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की। वाईएसआरसीपी नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।

वाईएसआरसीपी ने टीडीपी पर लगाया आरोप पार्टी का कहना है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी हमलावरों को रोकने या उम्मीदवारों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे। तिरुपति से वाईएसआरसीपी सांसद डॉ. एम. गुरुमूर्ति ने राजमपेट के सांसद पी.वी. मिथुन रेड्डी के काफिले पर हमले की निंदा की। उन्होंने टीडीपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा करने की छूट दे रही है, ताकि विपक्षी उम्मीदवारों को चुप कराया जा सके और चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाली जा सके।