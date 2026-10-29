विपक्ष के जवाब में सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी ने बुलाया युवाओं का मॉक पार्लियामेंट, ‘लोकतंत्र बनाम अराजकता’ विषय पर होगी चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के जन सुनवाई के जवाब में 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' के बैनर तले युवाओं के मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है। विपक्ष के जन संसद में जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित होगा, वहीं युवाओं के मॉक पार्लियामेंट में ‘लोकतंत्र बनाम अराजकता’ विषय पर चर्चा होगी।

सूत्रों के अनुसार इस मॉक पार्लियामेंट में देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवा संसद की कार्यवाही का मंचन करेंगे और प्रमुख राजनीतिक नेताओं की भूमिका निभाते हुए हाल के दिनों में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों तथा देश के समक्ष महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक और संवैधानिक विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।

इस का आयोजन एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें विभिन्न क्षेत्र से आने वाले युवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं की भूमिका निभाएंगे। जहां प्रश्नों, तर्कों, प्रतितर्कों और संसदीय कार्यवाही के मंचन के माध्यम से देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को प्रस्तुत किया जाएगा।।

साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं विश्वसनीयता, संसदीय मर्यादाओं, राजनीतिक जवाबदेही, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। विपक्ष द्वारा एसआइआर और ईवीएम को लेकर लगातार उठाए जा रहे सवालों को देखते हुए माक पार्लियामेंट में विस्तार से विचार रखे जाएंगे।