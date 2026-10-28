ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा आवेदन पर देनी पड़ सकती है बायोमीट्रिक जानकारी, नई शर्तें लागू

पीटीआई, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा आवेदन करने वालों को अब बायोमीट्रिक जानकारी देनी पड़ सकती है। ये नई शर्तें 26 अक्टूबर को या उसके बाद जमा किए गए आवेदनों पर लागू होंगी। पहले से जारी वीजा या इस तारीख से पहले जमा किए गए आवेदनों पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा।

नई दिल्ली स्थित ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने कहा, ऑस्ट्रेलिया सरकार भारत में वीजा आवेदकों के लिए अपने बायोमीट्रिक संग्रह कार्यक्रम का विस्तार कर रही है। इस साल 26 अक्टूबर से, भारत में ऑस्ट्रेलिया का नया वीजा आवेदन जमा करने वाले लोगों को बायोमीट्रिक जानकारी देने की आवश्यकता हो सकती है।"

ऑस्ट्रेलिया में वीजा प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स वीजा आवेदकों को बताएगा कि क्या उन्हें बायोमीट्रिक जानकारी देने की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें यह भी निर्देश दिए जाएंगे कि इस प्रक्रिया को कैसे पूरा करना है।