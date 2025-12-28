आधार-पैन लिंक से लेकर नई गाड़ी खरीदने तक... 31 दिसंबर से पहले निपटाएं ये 4 जरूरी काम, वरना होगा नुकसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल शुरू होने में गिने-चुने दिन बचे हैं। नए साल से कई बड़े बदलाव होने की संभावना है। नए साल जनवरी से कारें महंगी हो रही हैं और स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरें घट सकती हैं। वहीं, कुछ काम ऐसे हैं, जिसको निपटाने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक है। ऐसे में आइए जानते हैं किन-किन कामों को 31 दिसंबर से पहले निपटाना जरूरी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महंगी हो जाएंगी गाड़ियां 1 जनवरी से मारुति, टाटा, MG और हुंडई जैसी कंपनियों की कारें महंगी हो सकती है। MG ने दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है। BMW ने कीमत 2-3% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं, बाकी कंपनियां भी जल्द ही बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं।

स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरें 31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में कटौती की घीषणा हो सकती है। इसमें कुल 11 स्कीम्स शामिल है। RBI ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया था, जिस वजह से इन स्कीम्स की ब्याज दर घटने का अनुमान है। इससे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और छोटी बचत योजनाओं की दरें कम हो सकती हैं।

आधार को पैन से लिंक करवाएं जिन न लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, वे 31 दिसंबर से पहले पैन के साथ लिंक करवा लें। वरना आपका इनएक्टिव यानी बंद हो सकता है। पैन कार्ड इनएक्टिव होने से आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर पाएंगे, न पेंडिंग रिफंड ले पाएंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड से जुड़े कामों में भी दिक्कत आएगी।