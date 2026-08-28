'महिलाओं को सेक्सुअलाइज कर रहे...', Toxic के सीन पर अन्नामलाई ने सेंसर बोर्ड को घेरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के रिलीज के एक दिन बाद ही यह फिल्म विवादों में घिर गई है। इस मल्टी-स्टारर गैंगस्टर ड्रामा पर महिलाओं को बहुत ज्यादा कामुक ढंग से दिखाने और भेदभावपूर्ण रवैया दिखाने के आरोप लग रहे हैं।

पूर्व बीजेपी नेता और 'वी द लीडर्स' के फाउंडर के। अन्नामलाई ने फिल्म में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर इसकी आलोचना की है। उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) पर भी कड़ा हमला बोला है और फिल्म को मंजूरी देने पर सवाल उठाए हैं।

अन्नामलाई ने फिल्म पर उठाए सवाल पूर्व IPS अधिकारी से नेता बने अन्नामलाई ने कहा, 'नियम सख्त होने चाहिए। सेंसर बोर्ड को यह तय करने के लिए कड़े फैसले लेने चाहिए कि कौन से सीन दिखाए जा सकते हैं, भले ही फिल्म में बड़े स्टार हों।'

फिल्म की सफलता पर चिंता जाहिर करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि अगर बच्चे ऐसी फ़िल्में देखते हैं जिनमें महिलाओं को एक ख़ास नजरिए से दिखाया जाता है, तो इसका बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने पूछा, 'फिल्म ने पहले ही दिन 104 करोड़ रुपये कमाए हैं। वे महिलाओं को एक ख़ास तरह से दिखाते हैं और अगर हम बच्चों को रोज ऐसी फिल्में दिखाएंगे, तो इस देश में महिलाओं का क्या होगा?' फिल्म के निर्देशक ने क्या कहा? हैदराबाद में 'टॉक्सिक' के प्री-रिलीज इवेंट में, यश ने फिल्म में महिलाओं को दिखाए जाने के तरीके पर हो रही आलोचना का जवाब दिया और डायरेक्टर गीतू मोहनदास का बचाव किया। उन्होंने कहा, 'समाज... वे कुछ भी कह सकते हैं, शायद इसे स्वीकार न करें, लेकिन असल बात यह है कि हर कोई आपको देखेगा। मुझे मेरे पैसे के लिए नहीं, बल्कि मेरे काम के लिए सम्मान मिलता है। और मुझे पता है कि डायरेक्टर यह साबित करेंगी कि हर महिला और हर लड़की हर तरह की स्थिति का सामना कर सकती है, अपने विचार और नजरिया रख सकती है और इस समाज में सफल हो सकती है।' उन्होंने लड़कियों से फिल्म को थिएटर में देखने की अपील करते हुए कहा, 'इस फिल्म में महिलाओं की आवाज है, जो ट्रेलर में शायद वैसी नहीं दिख रही है। फिल्म देखें और मजा लें। आप सभी लड़कियों को बहुत मजा आएगा।'