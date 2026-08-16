सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' से पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स, सरकारी अनुरोध भी होंगे पारदर्शी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किसी पोस्ट की पहुंच अचानक कम हो जाए, पोस्ट हटा दी जाए या किसी देश में उसे रोक दिया जाए तो यूजर के लिए यह समझना हमेशा आसान नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ।

अब एक्स इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि सरकारों की ओर से कराई जाने वाली सेंसरशिप को स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा। इसके तहत यूजर्स को यह जानने का मौका मिलेगा कि किसी कंटेंट को हटाने या उस पर रोक लगाने के पीछे सरकारी अनुरोध था या नहीं। जहां संभव होगा, संबंधित एजेंसी और कार्रवाई के लिए बताए गए कानूनी आधार की जानकारी भी सामने लाई जाएगी।

मस्क ने कहा है कि सरकारों द्वारा जरूरी की गई किसी भी सेंसरशिप को स्पष्ट तौर पर दिखाया जाएगा। यह पहल सिर्फ कंटेंट हटाने तक सीमित नहीं है। एक्स अपने रिकमेंडेशन सिस्टम और कंटेंट की पहुंच तय करने वाले तकनीकी तंत्र को भी ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहा है।

सरकारी आदेश पर क्या कार्रवाई हुई, यह पता चलेगाएक्स के मौजूदा पारदर्शिता तंत्र में भी सरकारों और अदालतों की ओर से आने वाली कंटेंट हटाने की मांगों का रिकार्ड रखा जाता है। कंपनी के 2025 के ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य कानूनी पक्षों की ओर से कंटेंट हटाने या रोकने के अनुरोधों की समीक्षा कानूनी वैधता के आधार पर की जाती है। भारत के लिए भी एक्स अलग ट्रांसपेरेंसी डाटा प्रकाशित करता है। इसमें कानूनी मांगों की संख्या, उनसे जुड़े अकाउंट और कंपनी की ओर से की गई कार्रवाई का ब्योरा शामिल होता है। एक्स के अनुसार, ‘लीगल डिमांड’ में सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों की ओर से उनके वकीलों के माध्यम से की गई औपचारिक मांगें भी शामिल हो सकती हैं।

भारत भी बड़े अनुरोधकर्ताओं मेंसरकारी कंटेंट हटाने की मांगें एक्स के लिए नई बात नहीं हैं। कंपनी के उपलब्ध पारदर्शिता आंकड़ों में भारत लंबे समय से बड़े अनुरोधकर्ताओं में शामिल रहा है। एक्स की एक वैश्विक रिपोर्ट में जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, तुर्किये और भारत को कानूनी कंटेंट हटाने के अनुरोध भेजने वाले प्रमुख देशों में बताया गया था। उसी रिपोर्ट में भारत को कुल वैश्विक कानूनी मांगों के करीब आठ प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर रखा गया था।