WFI चुनाव से दूर रहेंगे बृजभूषण सिंह और उनके बेटे, 12 अगस्त को होगा महासंघ का मतदान

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करण 12 अगस्त को होने वाले महासंघ के चुनाव की मतदाता सूची में नहीं है। सूत्रों के अनुसार कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण ने चुनाव से पहले ही मतदाता सूची से नाम वापस ले लिया था। हालांकि सूची में बृजभूषण और करण का नाम नहीं होना एकमात्र आश्चर्यजनक कारक नहीं है।

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: जागरण)

Your browser does not support the audio element.