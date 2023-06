Wrestlers Protest: बृजभूषण शरण का फिर पहलवानों पर हमला, बोले- अपनी ही मांगों से पलट रहे खिलाड़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में आज खाप पंचायत आयोजित की गई है। इस बैठक को लेकर अब बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया है। भाजपा सांसद ने एक बार फिर कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और पहलवान अपने बयान से पलट रहे हैं।

डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहले प्रदर्शनकारी पहलवानों की कुछ और मांग थी और बाद में अब उन्होंने कुछ और मांग रख दी है। उन्होंने कहा कि ये सब साजिश का हिस्सा है और मैं डरने वाला नहीं हूं।

#WATCH | Former WFI chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh says, "...First they (protesting wrestlers) had some other demand & later they demanded something else. They are changing their demands and language continuously. I had said that if even one case against me gets… pic.twitter.com/oKR1KtUQYx