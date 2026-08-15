महिला आरक्षण सरकार के एजेंडे में कायम, पीएम मोदी ने दिये साफ संकेत

नीलू रंजन, जागरण। नई दिल्ली। अप्रैल के विशेष सत्र में परिसीमन बिल गिर जाने और मानसून सत्र के पूरी तरह से धूल जाने के बाद भी महिला आरक्षण का मुद्दा सरकार के एजेंडे में प्राथमिकता पर बना हुआ है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से महिला आरक्षण के समर्थन की अपील कर इसे साफ कर दिया।

इससे साफ हो गया है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सरकार विशेष सत्र बुलाकर इसे पास कराने की कोशिश करेगी। नियम के मुताबिक, संसद के किसी सत्र के अवसान के 15 दिन बाद ही विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।

सरकार के पास 366 सांसदों के समर्थन का दावा दरअसल, मानसून सत्र के दौरान ही सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी 360 सांसद से कहीं ज्यादा 366 सांसदों के समर्थन का दावा किया था। लेकिन हंगामे और संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए सदन की कार्यवाही सुचारू होने और वोटिंग होने की अनिवार्यता के कारण सरकार ने इस पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया था।

वहीं 17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया था कि परिसीमन आयोग को सभी प्रस्तावित सीटों पर दौरा कर लोगों की राय लेनी होगी, उसके बाद ही सीटों का सीमांकन किया जा सकेगा।

जनगणना के आंकड़े आने में समय लगेगा- शाह शाह ने कहा कि 2027 के फरवरी में होने जा रही जनगणना के आंकड़े आने में भी समय लगेगा, उसके बाद परिसीमन आयोग के लिए 2029 के पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने का समय नहीं होगा। शाह ने कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए 2011 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन जरूरी है।

तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के टूटकर नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआइ) में शामिल होने और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के छह सांसदों के शिवसेना में मिल जाने के कारण सत्ता पक्ष का आंकड़ा बढ़ा जरूर है, लेकिन दो-तिहाई बहुमत से काफी कम है। माना जा रहा है कि अन्य पार्टियों का समर्थन हासिल करने के लिए एफसीआरए संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेजा गया है।

इन दलों का मिल सकता है समर्थन खासतौर पर डीएमके, एनसीपी (शरद पवार गुट) और वाईएसआर कांग्रेस की ओर एफसीआरए को लेकर नाराजगी का संदेश भेजा गया था। वाईएसआर कांग्रेस ने अप्रैल में भी परिसीमन विधेयक का समर्थन किया था। वहीं एनसीपी (शरद पवार गुट) समर्थन का संकेत दे चुका है।