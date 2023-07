आंध्र प्रदेश में पहली पत्नी की इंस्टाग्राम रील देखने पर महिला ने पति का जननांग काटा, पांच साल पहले की थी शादी

आंध्र प्रदेश में एक महिला ने पति का जननांग इसलिए काट दिया क्योंकि वो पहली पत्नी की इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था। यह घटना शुक्रवार को एनटीआर जिले के नंदीगाम में हुई। अधिक खून बहने के कारण महिला के पति आनंद बाबू को नंदीगाम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर उपचार के लिए विजयवाड़ा के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

इंस्टाग्राम रील देखने पर महिला ने पति का जननांग काटा

