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'तुम भैंस जैसी दिखती हो', बेंगलुरु में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी बॉडी-शेमिंग का शिकार; 4 लोगों पर मामला दर्ज

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Mon, 17 Aug 2026 12:35 PM (IST)

बेंगलुरु में ड्यूटी पर तैनात एक महिला ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर को चार लोगों ने बॉडी-शेम किया और मारपीट की। यह घटना 12 अगस्त को हुई।

बेंगलुरु में महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता।

बेंगलुरु में महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता।

HighLights

  1. बेंगलुरु में महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से मारपीट।

  2. ड्यूटी पर बॉडी-शेमिंग और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।

  3. चार आरोपियों पर मामला दर्ज, जांच जारी।

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में ड्यूटी पर तैनात एक महिला ट्रैफिक पुलिस अफसर के साथ चार लोगों ने मारपीट की और उनके शरीर का मजाक उड़ाया। यह घटना 12 अगस्त को हुई जब सब-इंस्पेक्टर रैंक की उस अफसर ने देखा कि आरोपियों में से एक हेमंत रेड्डी अपने भाई, पिता और एक दोस्त के साथ उनके साथी से बहस कर रहा था।

अफसर मामला शांत कराने के लिए उनके पास गईं, लेकिन खुद को वकील बताने वाले हेमंत ने उनसे तीखी बहस और झगड़ा शुरू कर दिया। तनावपूर्ण बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपमानजनक बातें कहीं गईं, जैसे "तुम भैंस जैसी दिखती हो। तुम क्या खाती हो?" इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

महिला पुलिसकर्मी ने मारपीट का आरोप भी लगाया

उन्होंने कहा कि बहस के बाद हेमंत ने अपने दोस्त राहुल को बुलाया, जिसने उनके साथ मारपीट की। एफआईआर के मुताबिक, बाद में हेमंत के भाई हर्षित रेड्डी और पिता राधाकृष्ण रेड्डी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी की और उन्हें धमकाया।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

हेमंत पर अधिकारी की तस्वीरें और वीडियो लेने और उन्हें सोशल मीडिया व मीडिया में फैलाने की धमकी देने का भी आरोप है। चारों आरोपियों पर पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने, उन्हें सरकारी काम करने से रोकने, उनके साथ बदसलूकी करने और उन्हें धमकाने के साथ-साथ अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।

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