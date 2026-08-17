'तुम भैंस जैसी दिखती हो', बेंगलुरु में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी बॉडी-शेमिंग का शिकार; 4 लोगों पर मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में ड्यूटी पर तैनात एक महिला ट्रैफिक पुलिस अफसर के साथ चार लोगों ने मारपीट की और उनके शरीर का मजाक उड़ाया। यह घटना 12 अगस्त को हुई जब सब-इंस्पेक्टर रैंक की उस अफसर ने देखा कि आरोपियों में से एक हेमंत रेड्डी अपने भाई, पिता और एक दोस्त के साथ उनके साथी से बहस कर रहा था।

अफसर मामला शांत कराने के लिए उनके पास गईं, लेकिन खुद को वकील बताने वाले हेमंत ने उनसे तीखी बहस और झगड़ा शुरू कर दिया। तनावपूर्ण बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपमानजनक बातें कहीं गईं, जैसे "तुम भैंस जैसी दिखती हो। तुम क्या खाती हो?" इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

महिला पुलिसकर्मी ने मारपीट का आरोप भी लगाया उन्होंने कहा कि बहस के बाद हेमंत ने अपने दोस्त राहुल को बुलाया, जिसने उनके साथ मारपीट की। एफआईआर के मुताबिक, बाद में हेमंत के भाई हर्षित रेड्डी और पिता राधाकृष्ण रेड्डी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी की और उन्हें धमकाया।