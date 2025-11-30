बंगाल में महिला ने किया आत्मदाह, परिवार ने मौत की वजह SIR को बताया; पुलिस जांच में खुलेगा राज

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:10 AM (IST)

    बंगाल में महिला ने किया आत्मदाह, परिवार ने मौत की वजह SIR को बताया (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण कोलकाता। बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में एक अधेड़ महिला ने आत्मदाह कर लिया। उसके स्वजनों ने दावा किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के कारण वह गंभीर मानसिक तनाव में थी।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने परिवार के सदस्यों के हवाले से बताया कि अविवाहित मुस्तारा खातून काजी (50) अपने माता-पिता के साथ रहती थीं। वह 2002 की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद जारी एसआइआर सत्यापन को लेकर काफी चिंतित थीं।

    पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने उसे बार-बार आश्वस्त करने की कोशिश की कि उसे दस्तावेज प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं होगी और उसने शुक्रवार को अपना गणना प्रपत्र भी जमा कर दिया था, लेकिन वह तनाव में थी।

    परिवार के सदस्यों ने देर रात आग की लपटें देखीं और उसे बचाने के लिए दौड़े। उसे भातार ब्लाक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कहा है कि उसकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी है।