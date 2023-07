केरल में जंगली सूअर की चपेट में आने से एक महिला ऑटोरिक्शा चालक की मौत, चार स्कूली बच्चों को आईं मामूली चोटें

Kerala News उत्तर केरल के पलक्कड़ जिले के मंगलम बांध क्षेत्र में बुधवार को एक 37 वर्षीय महिला ऑटोरिक्शा चालक की तिपहिया वाहन को जंगली सूअर द्वारा टक्कर मारने के बाद दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने इस दुर्घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह आठ बजे ओदामथोडु-मंगलम बांध रोड पर हुई दुर्घटना में ऑटोरिक्शा में यात्रा कर रहे चार स्कूली बच्चों को मामूली चोटें आईं।

केरल में जंगली सूअर की चपेट में आने से एक महिला ऑटोरिक्शा चालक की मौत

पलक्कड़, एजेंसी। उत्तर केरल के पलक्कड़ जिले के मंगलम बांध क्षेत्र में बुधवार को एक 37 वर्षीय महिला ऑटोरिक्शा चालक की तिपहिया वाहन को जंगली सूअर द्वारा टक्कर मारने के बाद दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने इस दुर्घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह आठ बजे ओदामथोडु-मंगलम बांध रोड पर हुई दुर्घटना में ऑटोरिक्शा में यात्रा कर रहे चार स्कूली बच्चों को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि विजेशा सोनिया द्वारा चलाया जा रहा तिपहिया वाहन तेज गति से दौड़ रहे जंगली सूअर की चपेट में आने से पलट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब वह अपने ऑटोरिक्शा में चार बच्चों के साथ स्कूल जा रही थी। पुलिस ने बताया कि महिला को पास के नेनमारा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

Edited By: Babli Kumari