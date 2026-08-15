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पेट्रोल-डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफाल टैक्स घटा, क्या सस्ता होगा ईंधन?

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 02:00 AM (IST)

भारत ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला विंडफाल टैक्स घटा दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक नई दरें शनिवार से लागू होंगी।डीजल के निर्यात पर शुल्क 25.5 रुपये से घटाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

पेट्रोल-डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफाल टैक्स घटा (फोटो- एएनआई)

पेट्रोल-डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफाल टैक्स घटा (फोटो- एएनआई)

HighLights

  1. पेट्रोल के निर्यात पर विंडफाल टैक्स 3.5 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है


  2. एटीएफ पर शुल्क भी 22 रुपये से घटकर 19.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है

रॉयटर, नई दिल्ली। भारत ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला विंडफाल टैक्स घटा दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक नई दरें शनिवार से लागू होंगी।डीजल के निर्यात पर शुल्क 25.5 रुपये से घटाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

वहीं पेट्रोल के निर्यात पर विंडफाल टैक्स 3.5 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। एटीएफ पर शुल्क भी 22 रुपये से घटकर 19.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

विंडफाल टैक्स आम तौर पर तब लगाया जाता है जब कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों में असाधारण बढ़ोतरी से सामान्य से ज्यादा मुनाफा होता है।

इसकी दरों में बदलाव से संकेत मिलता है कि सरकार मौजूदा अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन को देखते हुए निर्यात पर कर का बोझ कम कर रही है। इस फैसले से भारतीय रिफाइनरों के लिए पेट्रोल, डीजल और एटीएफ का निर्यात पहले की तुलना में कुछ अधिक आकर्षक हो सकता है।