क्या राजनीति में कदम रखेंगे धनुष? विजय को बताया प्रेरणा, टीवीके ने भी दिए संकेत

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी टीवीके ने अभिनेता धनुष के राजनीति में संभावित प्रवेश की अटकलों का स्वागत किया है। टीवीके ने कहा कि सिनेमा की दुनिया से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का जोसेफ विजय का सफर नए पॉलिटिकल स्टार्टअप्स के लिए प्रेरणा बन चुका है।

यह चर्चा तब तेज हुई जब कोयंबटूर में आयोजित एक बैठक में धनुष के फैन एसोसिएशन का नाम बदलकर धनुष नरपनी इयक्कम यानी धनुष वेलफेयर मूवमेंट कर दिया गया। इस बैठक में करीब 3,000 पदाधिकारी शामिल हुए, जहां अनुशासन, समाज सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। हालांकि, धनुष खुद इस बैठक में मौजूद नहीं थे और उन्होंने आधिकारिक तौर पर राजनीति में आने का कोई एलान नहीं किया है।

प्रेरणा बनना खुशी की बात, लेकिन राह आसान नहीं: टीवीके टीवीके के प्रवक्ता एम. सत्य कुमार ने कहा कि पार्टी को इस बात की खुशी है कि उसका सफर राजनीति में कदम रखने की सोचने वाले अन्य लोगों को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि विजय की राजनीतिक यात्रा रातोंरात तय नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे तीन दशकों की जमीनी मेहनत है।

सत्य कुमार ने रेखांकित किया कि विजय ने अपने करियर के चरम पर फिल्मों से दूरी बनाई और पूर्णकालिक राजनीति को चुना। उन्होंने यह भी कहा कि नए राजनीतिक दल उभर सकते हैं, लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि वे चुनावी राजनीति में खुद को कितनी मजबूती से बनाए रख पाते हैं।

दोनों अभिनेताओं की रणनीति में समानता राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धनुष का यह कदम विजय के शुरुआती तौर-तरीकों से मिलता-जुलता है। चुनावी राजनीति में आने से पहले विजय ने भी अपने प्रशंसकों के नेटवर्क को एक कल्याणकारी मंच में बदला था, जिसने मुफ्त भोजन बांटने, पुस्तकालय खोलने और कानूनी मदद जैसे काम किए। बाद में यही नेटवर्क टीवीके के संगठन की रीढ़ बना।

सत्य कुमार ने याद दिलाया कि विजय ने 33 वर्षों तक अपने फैन क्लब को एक सेवा संगठन के रूप में संवारा। कठिन समय में साथ देने वाले कई साधारण फैन-क्लब सदस्य आज सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विजय की इस राजनीतिक कार्यशैली को दोहराना आसान नहीं है।

तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का पुराना नाता तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का गहरा संबंध रहा है। सी.एन. अन्नादुरई और एम. करुणानिधि जैसे प्रभावशाली लेखकों व पटकथा लेखकों ने द्रविड़ राजनीति को दिशा दी, जबकि एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) और जे. जयललिता जैसे फिल्म सितारे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे।

हालांकि, स्टारडम हमेशा चुनावी सफलता की गारंटी नहीं रहा। शिवाजी गणेशन, विजयकांत, सरथकुमार और कमल हासन जैसे दिग्गज सितारों ने दल बनाए लेकिन शीर्ष पद तक नहीं पहुंच सके, जबकि सुपरस्टार रजनीकांत ने अंततः राजनीति से दूरी बना ली थी। हाल के चुनावों में विजय की जीत और मुख्यमंत्री बनने ने इस चर्चा को एक नया आयाम दिया है।