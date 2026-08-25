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हर साल क्यों रुलाता है प्याज, कीमतों में आग लगने की क्या है असली वजह? पूरी रिपोर्ट

By Arvind SharmaEdited By: Garima Singh
Updated: Tue, 25 Aug 2026 09:41 PM (IST)

प्याज की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण नासिक की मंडियों में आवक और कारोबारियों का नेटवर्क है, जहां से देशभर में प्याज की सप्लाई होती है।

सरकार बफर स्टॉक से प्याज बेचकर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित कर रही है

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अरविंद शर्मा, नई दिल्ली। प्याज की कीमत बढ़ने की पहली आहट नासिक में सुनाई देती है। इसकी वजह केवल महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर प्याज का उत्पादन होना नहीं है, बल्कि नासिक में उत्पादन क्षेत्र के साथ बड़ी प्याज मंडियां, आढ़तियों एवं थोक कारोबारियों का नेटवर्क, वेयरहाउस और देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचने वाली सप्लाई चेन भी जुड़ी हुई है। इसलिए नासिक की मंडियों में आवक और कीमतों में बदलाव देशभर के प्याज बाजार में बढ़ते भाव का संकेत बन जाता है।

मौजूदा तेजी भी इसका उदाहरण है। सोमवार को दिल्ली की मंडियों में प्याज करीब 25 रुपये प्रति किलो था, जबकि नासिक में 42 और मुंबई में 35 रुपये किलो तक भाव पहुंच गया था। हालांकि सरकार की पहल के बाद मंगलवार को नासिक की मंडियों में आवक बढ़ी और भाव में नरमी का रुख दिखा।

देश का 60 प्रतिशत प्याज उपजाता है महाराष्ट्र 

महाराष्ट्र में देश का 60 प्रतिशत प्याज उपजता है, जिसमें नासिक की हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत होती है। नासिक में प्याज की करीब 27 बड़ी मंडियां हैं। इनमें लासलगांव प्रमुख है, जिसे देश की सबसे बड़ी मंडियों में गिना जाता है।

पिंपलगांव बसवंत, चांदवड़, देवला, येवला, निफाड़, मनमाड और उमराणे जैसे बड़े बाजारों में किसान से प्याज खरीदकर एजेंट और कारोबारी दूसरे राज्यों के बाजारों तक पहुंचाते हैं। नासिक में आढ़तियों एवं कारोबारियों के पास बड़ी संख्या में वेयरहाउस हैं, जहां छंटाई, ग्रेडिंग एवं पैकिंग के बाद प्याज को महीनों तक स्टोर किया जाता है।

नासिक के नेटवर्क और भंडारण की सुविधा के चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कारोबारी भी प्याज यहां स्टोर करते हैं। मुंबई बंदरगाह भी करीब है, जिससे निर्यात में सहूलियत होती है। कर्नाटक के प्याज का बड़ा हिस्सा भी नासिक से ही निर्यात होता है।

क्यों हर साल बढ़ते हैं प्याज के दाम?

सरकार ने भी जुलाई में संकेत दिया था कि नासिक में कारोबारियों का एक वर्ग सट्टेबाजी वाली खरीद कर रहा था। उस समय देश में प्याज की उपलब्धता को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं थी और महाराष्ट्र की मंडियों में रोजाना 30 हजार टन से अधिक प्याज की आवक हो रही थी।

ऐसे में बड़ी मात्रा में प्याज का तत्काल बाजार में न आना कीमत पर दबाव बढ़ा सकता है। लासलगांव जैसे बड़े बाजार में भाव बढ़ते ही दूसरे राज्यों के थोक कारोबारी भी अपनी खरीद कीमत बढ़ा देते हैं।

नासिक से दिल्ली, बिहार, बंगाल, गुजरात, असम और दक्षिण भारत तक प्याज जाता है। इसलिए यहां का भाव तेजी से दूसरे बाजारों तक पहुंचता है और खुदरा कीमत पर असर पड़ता है। नासिक का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि सरकार अपने बफर स्टाक के लिए प्याज की खरीद यहीं से करती है।

2023 में नाफेड और एनसीसीएफ ने महाराष्ट्र से खरीदे तीन लाख टन ग्रीष्मकालीन प्याज में करीब 90 प्रतिशत नासिक जिले से खरीदा था। इस बार कीमत बढ़ने पर सरकार इसी नेटवर्क से उलटा काम कर रही है। नासिक से बफर स्टाक निकालकर दूसरे शहरों में भेजा जा रहा है।

सरकार दिल्ली में आज से बेचेगी 35 रुपये किलो प्याज

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि 'कांदा एक्सप्रेस' से 800 टन प्याज बुधवार को दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसे 35 रुपये किलो की रियायती दर पर बेचा जाएगा।

नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार की दुकानों के जरिए इसकी खुदरा बिक्री होगी। रेलवे रैक से चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरै और गुवाहाटी भी प्याज भेजा जा रहा है।

यानी जिस नासिक से बाजार में तेजी का संकेत मिलता है, वहीं से सरकारी बफर निकालकर देश के दूसरे हिस्सों में कीमत थामने की कोशिश की जा रही है।

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