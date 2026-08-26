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मजबूत तकनीक और ट्रेंड पायलट, फिर भी भारी बारिश में क्यों रोकनी पड़ती हैं उड़ानें? जानिए वजह

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Wed, 26 Aug 2026 05:20 PM (IST)

दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानें रद्द होने का मुख्य कारण रनवे पर घर्षण की कमी, हाइड्रोप्लेनिंग और कम विजिबिलिटी है।

आधुनिक तकनीक के बावजूद भारी बारिश में फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह

आधुनिक तकनीक के बावजूद भारी बारिश में फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह

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संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधुनिक कमर्शियल विमान और कॉकपिट तकनीक इतनी उन्नत हो चुके हैं कि वे खराब से खराब मौसम का सामना करने में सक्षम हैं। इसके बावजूद, भारी बारिश और तूफान के दौरान उड़ानों का रद्द होना या रास्ता बदला जाना आम बात है।

हाल ही में दिल्ली में खराब मौसम के कारण 26 उड़ानें रद्द की गईं और 15 का मार्ग बदला गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तकनीक इतनी आधुनिक है, तो भारी बारिश उड़ानों में रुकावट क्यों बनती है?

रनवे पर घर्षण की कमी, हाइड्रोप्लेनिंग का खतरा

हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ते समय बारिश विमान के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि पायलट इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग से विमान उड़ाते हैं। असली चुनौती टेक-ऑफ और लैंडिंग के समय आती है।

landing and takeoff

लैंडिंग के बाद विमान को सुरक्षित रूप से धीमा करने के लिए टायरों और रनवे के बीच मजबूत घर्षण की आवश्यकता होती हैं। भारी बारिश के कारण रनवे पर पानी जमा हो जाता है, जिससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस घट जाती है।

braking in aeroplanes

ऐसी स्थिति में हाइड्रोप्लेनिंग का खतरा बढ़ जाता है, जहां टायरों का संपर्क सड़क से टूटकर पानी की परत पर आ जाता है। इससे विमान के फिसलने या दिशा से भटकने का जोखिम रहता है।

रनवे विजुअल रेंज

बारिश और कम ऊंचाई वाले बादलों के कारण रनवे की लाइटें, मार्किंग और रुकावटें देखने में कठिनाई होती है। पायलट केवल अपने अनुमान पर काम नहीं करते, बल्कि तय मानकों जैसे रनवे विजुअल रेंज (RVR) का पालन करते हैं।

RVR वह दूरी है जहां से पायलट को रनवे की लाइटें साफ दिखाई देती हैं। सुरक्षित सीमा से कम RVR होने पर लैंडिंग टाल दी जाती है।

क्रॉसविंड, टर्बुलेंस और हवा के अचानक झोंके

आमतौर पर बारिश अकेले नहीं आती, इसके साथ अक्सर तेज तूफान, विंड शियर, ओले और टर्बुलेंस आते हैं। विमान हमेशा हवा की दिशा के अनुकूल टेक-ऑफ और लैंड करते हैं। लेकिन जब हवा साइड से चलती है, तो लैंडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है।

rain and storm during flights

अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के अनुसार, तूफान के समय अचानक चलने वाली तेज हवाएं विमान का संतुलन बिगाड़ सकती हैं, इसलिए उड़ानें रोकना ही सुरक्षित विकल्प होता है।

बिजली गिरने से सुरक्षा तकनीक

अक्सर यह डर रहता है कि आकाशीय बिजली गिरने से विमान क्रैश हो सकता है। नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार, कमर्शियल विमानों पर साल में औसतन एक या दो बार बिजली गिरती है।

हालांकि, विमानों की संरचना इस प्रकार की जाती है कि उनका बाहरी ढांचा बिजली के करंट को सोखकर सुरक्षित रूप से बाहर निकाल देता है, जिससे अंदर बैठे यात्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।

ILS और CAT सिस्टम

जब विजिबिलिटी बेहद कम होती है, तब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) विमान को रनवे तक सटीक रास्ता दिखाता है। भारत में इसके लिए CAT I, CAT II और CAT III मानक लागू हैं।

landing in low visibility

CAT III तकनीक बेहद कम विजिबिलिटी और RVR में भी सुरक्षित लैंडिंग की अनुमति देती है।

कुल मिलाकर, उड़ान रद्द करने का फैसला तकनीक की विफलता नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।