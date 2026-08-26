मजबूत तकनीक और ट्रेंड पायलट, फिर भी भारी बारिश में क्यों रोकनी पड़ती हैं उड़ानें? जानिए वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधुनिक कमर्शियल विमान और कॉकपिट तकनीक इतनी उन्नत हो चुके हैं कि वे खराब से खराब मौसम का सामना करने में सक्षम हैं। इसके बावजूद, भारी बारिश और तूफान के दौरान उड़ानों का रद्द होना या रास्ता बदला जाना आम बात है।

हाल ही में दिल्ली में खराब मौसम के कारण 26 उड़ानें रद्द की गईं और 15 का मार्ग बदला गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तकनीक इतनी आधुनिक है, तो भारी बारिश उड़ानों में रुकावट क्यों बनती है?

रनवे पर घर्षण की कमी, हाइड्रोप्लेनिंग का खतरा हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ते समय बारिश विमान के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि पायलट इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग से विमान उड़ाते हैं। असली चुनौती टेक-ऑफ और लैंडिंग के समय आती है।

लैंडिंग के बाद विमान को सुरक्षित रूप से धीमा करने के लिए टायरों और रनवे के बीच मजबूत घर्षण की आवश्यकता होती हैं। भारी बारिश के कारण रनवे पर पानी जमा हो जाता है, जिससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस घट जाती है।

ऐसी स्थिति में हाइड्रोप्लेनिंग का खतरा बढ़ जाता है, जहां टायरों का संपर्क सड़क से टूटकर पानी की परत पर आ जाता है। इससे विमान के फिसलने या दिशा से भटकने का जोखिम रहता है। रनवे विजुअल रेंज बारिश और कम ऊंचाई वाले बादलों के कारण रनवे की लाइटें, मार्किंग और रुकावटें देखने में कठिनाई होती है। पायलट केवल अपने अनुमान पर काम नहीं करते, बल्कि तय मानकों जैसे रनवे विजुअल रेंज (RVR) का पालन करते हैं।

RVR वह दूरी है जहां से पायलट को रनवे की लाइटें साफ दिखाई देती हैं। सुरक्षित सीमा से कम RVR होने पर लैंडिंग टाल दी जाती है। क्रॉसविंड, टर्बुलेंस और हवा के अचानक झोंके आमतौर पर बारिश अकेले नहीं आती, इसके साथ अक्सर तेज तूफान, विंड शियर, ओले और टर्बुलेंस आते हैं। विमान हमेशा हवा की दिशा के अनुकूल टेक-ऑफ और लैंड करते हैं। लेकिन जब हवा साइड से चलती है, तो लैंडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है।