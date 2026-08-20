तेलंगाना में 10वीं के छात्रों ने क्यों की थी प्रिंसिपल की हत्या? जांच में बड़ा खुलास

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के नलगोंडा की एक सनसनी फैलाने वाले हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई। यहां कोंडामल्लेपल्ली की रहने वाली प्रिंसिपल की 11 अगस्त को बेरहमी से हत्या और उनके घर पर लूटपाट की गई थी।

अब सामने आया है कि यह हत्या एक 10वीं में पढ़ने वाले दो छात्रों ने मिलकर की थी, जिसे प्रिंसिपल ने डांट लगाईं थी। छात्र ने शिक्षिका के शरीर पर 27 बार से ज्यादा चाक़ू से वार किया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है।

एक शब्द से सुलझ गई हत्या की गुत्थी हत्या से ठीक पहले रूपा ने अपनी मौसी को फोन कर आखिरी शब्द 'बाबू' बताया था। जिसके बाद उनका फोन बंद हो गया। बाद में यहीं सुराग आरोपियों तक पहुंचने में निर्णायक साबित हुआ। पुलिस ने जांच में पाया कि शिक्षिका अपने स्कूली बच्चों को 'बाबु' कहकर बुलाती थी।

इसी क्रम में 13 छात्रों में से 5 से पूछताछ की। आखिर में पुलिस ने दो छात्रों को शक के घेरे में रखकर जांच को आगे बढ़ाया जो हाल ही में काफी मौज-मस्ती में पैसा उड़ा रहे थे। छात्रों ने क्यों की थी प्रिंसिपल की हत्या? CCTV कैमरे के फुटेज से शक और पक्का हो गया। जब डोनियाला X-रोड पर बाइक पर आ रहे दो छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उनके पास 1.54 लाख रुपये कैश मिला।

पुलिस ने पाया कि 500 रुपये के तीन नोटों पर खून के धब्बे थे। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान आरोपी छात्रों ने बताया कि उन्होंने प्रिंसिपल रूपा रेड्डी की हत्या की थी और कैश चुराया था। जांच में पता चला कि वे दोनों एक ही हॉस्टल के कमरे में रह रहे थे, उन्हें काफी रुपये, महंगा फोन, बाइक और अय्याशी का शौक था, सोशल मीडिया और YouTube पर पैसे कमाने के आसान तरीके ढूंढ रहे थे।

अय्याशी पर फटकार से खून का बदला जांच में सामने आया कि हत्या से पहले हॉस्टल में फोन-पैसे मिलने पर प्रिंसिपल ने छात्रों को क्लास में डांटा और अय्याशी की शिकायत परिवार से करने की धमकी दी थी। जिसके बाद छात्रों में नाराजगी बढ़ी। हत्या से एक हफ्ते पहले उन्होंने रेकी की और घटना वाले दिन चाकू-दस्ताने खरीदे।