Umar Khalid Girlfriend: उमर खालिद की गर्लफ्रेंड कौन? सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली दंगों की साजिश में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से कल खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि खालिद और इमाम संरक्षित गवाहों के बयान हो जाने या एक वर्ष बाद नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते है।

अब सोशल मीडिया पर उमर खालिद की गर्लफ्रेंड की चर्चा होने लगी है। कोर्ट के फैसले के बाद उमर की गर्लफ्रेंड बनोज्योत्सना लाहिरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। उन्होंने जानकारी दी थी कि अदालत की कार्यवाही के बाद वह उमर खालिद से मिलीं और वह उससे मिलने तिहाड़ जेल में जाएंगी।

जेएनयू से की है पीएचडी बनोज्योत्सना लाहिरी एक सामाजिक शोधकर्ता और लेखिका हैं। वह अभी सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज में सीनियर रिसर्चर के तौर पर काम कर रही हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वह दिल्ली के विश्वविद्यालयों में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर भी जाती हैं। उन्होंने जेएनयू से पीएचडी की है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड पर मौजूद सामग्री को देखते हुए खालिद और इमाम के विरुद्ध पहली नजर में मामला बनता है। सामग्री से उनकी केंद्रीय व निर्णायक भूमिका, साजिश और रणनीतिक स्तर पर संलिप्तता उजागर होती है। वे साजिश की वैचारिक ताकत थे। इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करना सही नहीं है।