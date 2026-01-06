Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Umar Khalid Girlfriend: उमर खालिद की गर्लफ्रेंड कौन? सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:40 PM (IST)

    दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि खालिद और इमाम के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है। इस ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली दंगों की साजिश में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से कल खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि खालिद और इमाम संरक्षित गवाहों के बयान हो जाने या एक वर्ष बाद नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते है।

    अब सोशल मीडिया पर उमर खालिद की गर्लफ्रेंड की चर्चा होने लगी है। कोर्ट के फैसले के बाद उमर की गर्लफ्रेंड बनोज्योत्सना लाहिरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। उन्होंने जानकारी दी थी कि अदालत की कार्यवाही के बाद वह उमर खालिद से मिलीं और वह उससे मिलने तिहाड़ जेल में जाएंगी।

    जेएनयू से की है पीएचडी

    बनोज्योत्सना लाहिरी एक सामाजिक शोधकर्ता और लेखिका हैं। वह अभी सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज में सीनियर रिसर्चर के तौर पर काम कर रही हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वह दिल्ली के विश्वविद्यालयों में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर भी जाती हैं। उन्होंने जेएनयू से पीएचडी की है।

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड पर मौजूद सामग्री को देखते हुए खालिद और इमाम के विरुद्ध पहली नजर में मामला बनता है। सामग्री से उनकी केंद्रीय व निर्णायक भूमिका, साजिश और रणनीतिक स्तर पर संलिप्तता उजागर होती है। वे साजिश की वैचारिक ताकत थे। इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करना सही नहीं है।

    पीठ ने कहा, 'यह मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि खालिद के विरुद्ध आरोप पहली नजर में सही हैं।' इसके लिए पीठ ने अभियोजन पक्ष के सुबूतों का हवाला दिया, जिसमें बैठकों की टाइमलाइन, चक्का जाम की रणनीति को कथित तौर पर बनाना और फैलाना, समन्वय समितियों और समूहों का काम शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- JNU में शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में लगे जमकर नारे, मोदी-शाह को लेकर क्या कहा?