कौन हैं प्रियंका त्यागी? तटरक्षक बल ने नहीं दिया स्थायी कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल में लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ पर, सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी को स्थायी कमीशन देने से इनकार करने पर बल को आड़े हाथों लिया है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे किसी भी महिला अधिकारी को इस तरह अपमानित नहीं होने देंगे। तटरक्षक बल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पीठ ने कहा कि "बहुत ज्यादा तकनीकी आपत्तियां अब काम नहीं आएंगी। यदि आप पुरुष अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे सकते हैं, तो महिला अधिकारियों को क्यों नहीं?" कोर्ट ने तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में बनाई गई नीति को 'अस्पष्ट' और 'मनमाना' करार दिया और कहा कि "पूरी कोशिश इसे खारिज करने की है। कल आप कहेंगे कि लंबाई सही नहीं है और वजन ठीक नहीं है।"

कोर्ट ने अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को दो सप्ताह का समय देते हुए दो टूक कहा कि वे या तो इस अवधि में अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का निर्णय लें, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट खुद उनके समावेशन का आदेश जारी करेगा।