कौन हैं अनिमा आनंदकुमार? TIME की AI 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुईं भारतीय वैज्ञानिक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मूल की वैज्ञानिक प्रोफेसर अनिमा आनंदकुमार को टाइम (TIME) मैगजीन की दुनिया में AI के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है।

मौसम की सटीक भविष्यवाणी और न्यूक्लियर फ्यूजन से लेकर दवाओं के विकास और क्वांटम टेक्नोलॉजी तक, AI और विज्ञान के मेल (AI for Science) पर किए गए उनके क्रांतिकारी शोध के लिए यह सम्मान मिला है।

इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्होंने X पर शेयर किया कि पिछले एक दशक से भौतिक दुनिया के सिमुलेशन को तेज करने के लिए AI का उपयोग करना ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य रहा है।

कौन हैं अनिमा आनंदकुमार?

प्रोफेसर अनिमा आनंदकुमार मैसूर की रहने वाली हैं। उनके परिवार में पढ़ाई-लिखाई का माहौल अच्छा रहा। IIT मद्रास से B.Tech और अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद, उन्होंने MIT में रिसर्च की।

इसके बाद, अमेजन (AWS) में काम करते हुए उन्होंने Amazon SageMaker नाम का एक प्रसिद्ध AI टूल बनाने में मदद की।

2017 में वे कैल्टेक में प्रोफेसर बनीं और फिर NVIDIA में AI रिसर्च की सीनियर डायरेक्टर भी रहीं। पढ़ाई के साथ-साथ अनिमा आनंदकुमार एक बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर भी हैं।

विकसित की न्यूरल ऑपरेटर्स टेक्नोलॉजी

अनिमा की सबसे बड़ी उपलब्धि न्यूरल ऑपरेटर्स नाम की टेक्नोलॉजी बनाना है। आसान शब्दों में कहें तो, यह तकनीक AI को विज्ञान और फिजिक्स के नियम सिखाती है। इससे बहुत कठिन वैज्ञानिक समस्याओं को AI चुटकियों में हल कर देता है, जिन्हें पहले सुलझाने में बड़े-बड़े सुपरकंप्यूटरों को भी बहुत समय लगता था।

उनके रिसर्च से ऐसे मेडिकल कैथेटर बनाए गए हैं, जिनसे अस्पतालों में होने वाले बैक्टीरिया के इंफेक्शन को 100 गुना तक कम किया जा सकता है। वहीं AI की मदद से मौसम और तूफानों की भविष्यवाणी बहुत जल्दी और सटीकता से की जा रही है।