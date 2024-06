कौन हैं 101 वर्ष की फ्रांस की चार्लोट चोपिन, पीएम मोदी ने क्यों किया जिक्र और क्या है इनका भारत कनेक्शन?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर श्रीनगर में जिस फ्रांसीसी महिला का जिक्र किया है। उनका नाम चार्लोट चोपिन है। चार्लोट की उम्र 101 वर्ष है। इन्होंने 50 वर्ष की उम्र में योग सीखा और इसके बाद से अपना पूरा जीवन योग को समर्पित कर दिया। इस उम्र में भी चार्लोट योग शिक्षक के रूप में सक्रिय हैं। योग के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए इसी वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आपको ध्यान होगा। इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की महिला योग टीचर को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। वो कभी भारत नहीं आईं, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।"

यह भी पढ़ें: डल झील की जगह PM ने SKICC हॉल में किया योगासन, बोले- योग के प्रति दुनिया की सोच बदल रहा भारत

#WATCH | Srinagar, J&K: On International Day of Yoga, PM Narendra Modi says, "This year in India, a 101-year-old woman Yoga teacher from France was accorded the Padma Shri. She had never come to India but she dedicated her entire life to creating awareness about Yoga. Today,… pic.twitter.com/t0BYVB7V8R— ANI (@ANI) June 21, 2024