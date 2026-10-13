‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ नारा कहां गया? केंद्रीय मंत्री का गांधी भाई-बहन पर निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट परिसर में समाचार वेबसाइट वनइंडिया की गर्भवती पत्रकार रिचा पराशर को धक्का देकर गिराने के आरोप पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की ‘चुप्पी’ पर सवाल उठाए हैं।

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को एक साक्षात्कार में कहा, 'सामने आ रहे दृश्य बहुत चौंकाने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष इतने असंवेदनशील तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। मैं उनकी बहन प्रियंका गांधी से पूछना चाहती हूं कि उनका ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ वाला नारा कहां गया? क्या वह अपने भाई को महिलाओं के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं बतातीं?'

उन्होंने कहा, 'दिल्ली पुलिस कर्मियों से उन्होंने पहले जिस तरह दुर्व्यवहार किया और फिर सुप्रीम कोर्ट परिसर में जो हमने देखा—क्या नेता प्रतिपक्ष से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है? यह निश्चित रूप से असंवेदनशील है।' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पत्रकार अपना पेशेवर काम करने के लिए वहां मौजूद थीं। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस नेता से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश के दौरान उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा, 'वह सिर्फ साक्षात्कार लेने या बाइट लेने के लिए वहां थीं। इसके बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया।'

राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, 'क्या राहुल गांधी अपने अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि लोगों, खासकर महिलाओं के साथ व्यवहार करना भूल जाते हैं?' अन्नपूर्णा देवी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के 11 विद्यार्थियों द्वारा कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर लगाए गए अलग-अलग यौन उत्पीड़न के आरोपों पर गांधी भाई-बहन की ‘चुप्पी’ की भी आलोचना की। विवाद सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने अकोइजम को बर्खास्त कर दिया था।

कांग्रेस का आरोप से इनकार हालांकि, कांग्रेस ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है और आरोपों को भाजपा द्वारा ‘गढ़ा गया’ दुष्प्रचार बताया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एक्स पर एक पोस्ट में पत्रकार के दावों को खारिज किया। उन्होंने घटनाक्रम में उन विसंगतियों की ओर इशारा किया, जिनका उन्होंने दावा किया, और भाजपा को ‘बेशर्म’ कहा।