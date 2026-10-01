UPI पेमेंट पर कोई अतिरिक्त पैसा मांगे तो कहां करें शिकायत? ग्राहक के हर सवाल के जवाब जानिए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 15 अक्टूबर 2026 से दो हजार रुपये से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) भुगतान पर 0.4 प्रतिशत का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगने जा रहा है।

हालांकि, यह अधिकतम 300 रुपये होगा। यह शुल्क मर्चेंट यानी व्यापारी को देना होगा और इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एमडी और सीईओ अशोक चंद्र ने यूपीआइ भुगतान में होने वाले बदलावों की जानकारी दी है।

प्रश्न- यूपीआइ लेनदेन पर लगने वाले शुल्क को लेकर काफी भ्रम है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें खुदरा ग्राहकों के लिए क्या बदलाव हुए हैं? उत्तर- यूपीआइ उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क बना रहेगा। खुदरा ग्राहकों को यूपीआइ के माध्यम से किए गए किसी भी भुगतान के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। मान लीजिए- कोई ग्राहक पांच हजार रुपये का सामान खरीदता है और यूपीआइ से भुगतान करता है तो उसे केवल पांच हजार रुपये ही देने होंगे। यदि दुकानदार यूपीआइ उपयोग करने पर ग्राहक से अधिक राशि की मांग करता है तो उसके खिलाफ यूपीआइ एप या बैंक में शिकायत की जा सकती है। किसी भी प्रकार के मर्चेंट का भुगतान केवल दुकानदार को करना होगा।

प्रश्न- क्या यूपीआइ के उपयोग पर कोई दैनिक सीमा लागू की जा रही है? उत्तर- नहीं। एमडीआर संरचना के अनुसार, यूपीआइ भुगतानों की संख्या पर कोई दैनिक सीमा नहीं है। उपभोक्ता एक से अधिक पर यूपीआइ भुगतान कर सकता है। प्रश्न- छोटे व्यापारों पर क्या असर होगा? उत्तर- रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेता तथा आसपास के व्यवसायों सहित छोटे व्यापारियों पर एमडीआर लागू नहीं होगा। यूपीआइ क्यूआर के जरिये प्रति माह एक लाख रुपये तक प्राप्त करने वाले व्यापारी एमडीआर से बाहर होंगे। प्रश्न- बड़े व्यापारियों के लिए लागू किया गया एमडीआर क्या है? उत्तर- दो हजार रुपये से अधिक के मर्चेंट लेनदेन पर मात्र 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाया गया है। मान लीजिए, तीन हजार रुपये का यूपीआइ लेनदेन होता है तो उस पर व्यापारी को 12 रुपये का एमडीआर शुल्क देना होगा। 50 हजार के लेनदेन पर 200 रुपये शुल्क लगेगा। व्यापारी को किसी भी लेनदेन पर 300 रुपये से अधिक शुल्क नहीं देना होगा।