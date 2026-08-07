'जब अमित शाह सदन में बोलते हैं', किरेन रिजिजू के बयान पर कांग्रेस का पलटवार; वेणुगोपाल ने उड़ाया मजाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद में मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष काफी दिनों से लगातार छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है।

विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अमित शाह सदन में आकर जवाब दें। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'जब अमित शाह सदन में बोलते हैं, तो आप लोग सुन नहीं पाते।'

किरेन रिजिजू के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस बात का मजाक बनाया।

'अमित शाह रोजाना सदन आते हैं'

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री के बयान की अपनी मांग दोहराई।

खरगे ने दावा किया कि चेयरपर्सन सीपी राधाकृष्णन ने अमित शाह को निर्देश जारी किया था। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दावे का खंडन किया।

कांग्रेस नेता ने कहा, 'चेयरपर्सन सीपी राधाकृष्णन ने गृह मंत्री से सदन में आकर बयान देने को कहा था। लेकिन वे (सत्ता पक्ष) आपकी बात का सम्मान नहीं कर रहे हैं और सदन का अपमान कर रहे हैं।'

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खरगे के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, 'विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा।' किरेन रिजिजू ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह रोजाना संसद परिसर आते हैं।

किरेन रिजिजू ने कहा, 'किसी भी मंत्री के सदन में आने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। आप सब नारे लगाते हैं और तुरंत संसद से चले जाते हैं, जबकि गृह मंत्री सुबह से देर रात तक वहां मौजूद रहते हैं। फिर भी, जब वे जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, तो आप लोग सुन नहीं पाते। आप लोगों में हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ नारेबाजी करते हैं और कामकाज में बाधा डालते हैं।'

कांग्रेस ने उड़ाया रिजिजू के बयान का मजाक वेणुगोपाल को जब किरेन रिजिजू के बयान के बारे में बताया गया, तब उन्होंने कहा, 'आज मैंने जो सबसे बड़ा मजाक सुना, वह यही है और खुशी से ताली बजाई। इस संसद में सबसे बड़ा मजाक किरेन रिजिजू का बयान था।'

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज कहा, 'मुझे लगता है कि अमित शाह संसद आने से डरते हैं। वे किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। उन्हें आना चाहिए, जवाब देना चाहिए और बयान देना चाहिए। इसमें बड़ी बात क्या है? अगर कुछ गलत हुआ है, तो जिम्मेदारी लें।'