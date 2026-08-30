वाट्सएप पर बना डिजिटल हवाला नेटवर्क, यूरोप से सीरिया तक चल रहा काले धन का खेल
यूरोपीय ब्राडकास्टर्स यूनियन की रिपोर्ट में वाट्सएप आधारित एक डिजिटल हवाला नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यह नेटवर्क मानव तस्करी, ...और पढ़ें
HighLights
यूरोपीय ब्राडकास्टर्स यूनियन ने वाट्सएप हवाला नेटवर्क का खुलासा किया।
मानव तस्करी, आतंकवाद वित्तपोषण, प्रवासी आवाजाही में उपयोग किया गया।
बेल्जियम, ऑस्ट्रिया में जांच, मुख्य आरोपी अबू एडम गिरफ्तार।
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। डिजिटल दौर में बैंकिंग और आनलाइन पेमेंट पर निगरानी बढ़ी तो अपराधियों ने पैसे के लेन-देन के पुराने तरीके हवाला को भी डिजिटल बना लिया। यूरोपीय ब्राडकास्टर्स यूनियन (ईबीयू) की एक खोजी रिपोर्ट में ऐसे ही एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो वाट्सएप के जरिए यूरोप के अलग-अलग शहरों में नकदी के लेन-देन का समन्वय कर रहा था।
रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेडर्स आफ ग्रेटर यूरोप नाम के वाट्सएप ग्रुप में 532 सदस्य थे। इस नेटवर्क का इस्तेमाल मानव तस्करी और आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन-देन में भी किया जा रहा था। बीबीसी के अनुसार, जांच के दौरान बेल्जियम के अधिकारियों को 2022 में फरवरी से दिसंबर के बीच इस ग्रुप के 82 हजार से अधिक वाट्सएप संदेश मिले।
संदेशों में अरबी भाषा में हवालादारों के बीच रकम पहुंचाने और लेने के निर्देश दिए जाते थे। बेल्जियम के इन्वेस्टिगेटिंग मजिस्ट्रेट विंसेंट गुएरा के मुताबिक, जांच में सामने आया नेटवर्क इससे कहीं बड़ा हो सकता है और पुलिस के हाथ लगी जानकारी उसके केवल एक हिस्से को दिखाती है।
नोटों की तस्वीर बनी लेन-देन की रसीदहवाला में बैंकिंग चैनल के बजाय भरोसे पर आधारित बिचौलियों का नेटवर्क काम करता है। यही वजह है कि इस तरीके का इस्तेमाल वैध धन भेजने के साथ-साथ आपराधिक गतिविधियों में भी किया जाता रहा है।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मामले में वाट्सएप ने हवालादारों के लिए डिजिटल संचार का काम किया।2024 में बेल्जियम में हुई जांच के दौरान नेटवर्क के कथित प्रमुख अबू एडम और उसके सहयोगी अबू अहमद को गिरफ्तार किया गया। अबू एडम के फोन से पांच यूरो के नोटों की करीब 6,000 तस्वीरें और इतनी ही पहचान-पत्रों की तस्वीरें मिलने की बात सामने आई।
जांच के अनुसार, नोटों के सीरियल नंबरों को लेन-देन की पहचान के लिए कोड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इससे जांचकर्ताओं को बड़ी संख्या में संभावित लेन-देन का सुराग मिला।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नेटवर्क से जुड़े हवाला लेन-देन का इस्तेमाल सीरिया के डिटेंशन कैंपों में मौजूद आइएस से जुड़े लोगों के परिवारों तक पैसा पहुंचाने और कुछ महिलाओं को वहां से निकालने के प्रयासों में किया गया।
कबाब रेस्टोरेंट के पीछे चल रहा था हवाला कारोबार
आस्ट्रिया में जांचकर्ताओं को हवाला नेटवर्क का एक और ठिकाना वियना के एक कबाब रेस्टोरेंट में मिला। रिपोर्ट के अनुसार, रेस्टोरेंट चलाने वाले दो सीरियाई भाइयों पर मानव तस्करी से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई।
जांच में यह भी सामने आया कि नेटवर्क से जुड़े लोगों से पैसे वसूलने के लिए धमकी और प्रताड़ना का सहारा लिया जाता था।आस्ट्रियाई पुलिस और यूरोपोल से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, एक अन्य आपराधिक नेटवर्क ने हवाला के जरिए बड़ी संख्या में प्रवासियों की यूरोप तक अवैध तस्करी में भुगतान हासिल किया। कुछ मामलों में तस्करों द्वारा लोगों की प्रताड़ना के वीडियो उनके परिवारों को भेजकर फिरौती मांगे जाने की बात भी सामने आई।