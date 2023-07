WhatsApp ने भारत में 65 लाख अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध, भारतीय उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

वाट्सएप ने भारत में 65 लाख अकांउट पर प्रतिबंध लगाया है। कंपनी ने यह कदम भारतीय उपभोक्ताओं की ओर से मिली शिकायत के बाद उठाया है। कंपनी की ओर से यह कार्रवाई एक मई से 31 मई के बीच की गई है। इंटरनेट मीडिया का उपयोग करने वाले लाखों भारतीय को सशक्त बनाने के लिए केंद्र ने हाल ही में शिकायत अपीलीय समिति लांच की है।

WhatsApp ने भारत में 65 लाख अकांउट पर लगाया प्रतिबंध

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, आइएएनएस। वाट्सएप (WhatsApp) ने मई में 65 लाख अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी ने भारतीय उपभोक्ताओं की ओर से मिली शिकायत के बाद यह कदम उठाया है। कंपनी ने यह सूचना आइटी के नए नियम के अंतर्गत दी है। यह कार्रवाई एक मई से 31 मई के बीच की गई है। 65 लाख से अधिक अकाउंट पर वाट्सएप ने लगाया प्रतिबंध रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान 65,08,000 वाट्सएप अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया। इनमें से 24,20,700 अकाउंट पर बिना किसी शिकायत के कंपनी ने रोक लगाई थी। WhatsApp ने अप्रैल में 74 लाख बैड अकाउंट को किया बंद वाट्सएप ने अप्रैल में रिकार्ड 74 लाख से अधिक बैड अकाउंट को बंद कर दिया था। इसके साथ ही मई में कंपनी को भारत से प्रतिबंध अपील जैसी 3,912 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुईं। इनमें से 297 मामलों पर कार्रवाई की गई। केंद्र ने लांच की शिकायत अपीलीय समिति इंटरनेट मीडिया का उपयोग करने वाले लाखों भारतीय को सशक्त बनाने के लिए केंद्र ने हाल ही में शिकायत अपीलीय समिति लांच की है। यह सामग्री और अन्य मुद्दों के संबंध में उनकी परेशानियों पर गौर करती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने शिकायत पर की कार्रवाई फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी शिकायत रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की है। फेसबुक ने जहां 27 प्रतिशत शिकायतों पर कार्रवाई की है, वहीं इंस्टग्राम ने करीब 40 प्रतिशत शिकायतों को लेकर कदम उठाया है। अप्रैल के आंकड़ों की तुलना में मई में फेसबुक पर व्यक्तिगत शिकायतें दोगुनी से अधिक बढ़कर 16,995 हो गईं और इंस्टाग्राम पर 68 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

Edited By: Achyut Kumar