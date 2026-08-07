क्या था 40 साल पुराना बोफोर्स घोटाला? हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय राजनीति में भूचाल लाने वाले बोफोर्स खरीद से जुड़ा आखिरी मामला बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं को आरोपमुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 31 मई, 2005 के आदेश को चुनौती देने वाले वकील अजय अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी है।

इस याचिका के खारिज होने के साथ ही बोफोर्स कांड से संबंधित कोर्ट में लंबित आखिरी मामला भी समाप्त हो गया है और इस केस का पटाक्षेप हो गया है। क्या है बोफोर्स मामला? 64 करोड़ रुपये के कथित बोफोर्स घोटाले ने पिछली सदी के नौवें दशक में भारतीय राजनीति में उथल-पुथल मचा दी थी। इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित कई अधिकारियों का नाम आया था। तीन हिंदुजा बंधुओं-श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा और एबी बोफोर्स कंपनी तथा ओत्तावियो क्वात्रोची के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई, 2005 को तीनों हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ सभी आरोप रद कर दिए थे। इस फैसले के खिलाफ जब सीबीआइ ने अपील दाखिल नहीं की तो वकील अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। यह मामला तभी से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका गुरुवार को अजय अग्रवाल की याचिका जस्टिस जेबी पार्डीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगी थी। अजय अग्रवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपनी याचिका पर खुद बहस करने के लिए पेश हुए।

सीबीआइ की ओर से वकील रजत नायर पेश हुए। शुरुआत में ही रजत नायर ने कहा कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे हैं और वह उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी जाए।

खबरें और भी







दूसरी ओर अजय अग्रवाल ने कहा कि आरोपमुक्त हुए दो हिंदुजा बंधुओं की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में उन्हें पक्षकारों की सूची संशोधित करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। लेकिन पीठ ने कहा कि यह मामला पिछले 20 वर्षों से लंबित है। अब इसकी सुनवाई स्थगित करने का सवाल नहीं उठता।

पीठ ने याचिकाकर्ता के औचित्य पर भी पूछा कि आपराधिक मामले में वह कैसे प्रभावित हैं। वह तो तीसरा पक्ष हैं, जिसकी कोई भूमिका नहीं है। तभी सीबीआइ के वकील रजत नायर ने कहा कि एजेंसी ने इस मामले में 2017 में हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी।