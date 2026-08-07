क्या था 40 साल पुराना बोफोर्स घोटाला? हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स मामले से जुड़ी आखिरी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें हिंदुजा बंधुओं को आरोपमुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के आदेश को चु ...और पढ़ें
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स मामले की आखिरी याचिका खारिज की।
हिंदुजा बंधुओं को आरोपमुक्त करने का फैसला बरकरार रहा।
दशकों पुराना बोफोर्स घोटाला अब पूरी तरह बंद।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय राजनीति में भूचाल लाने वाले बोफोर्स खरीद से जुड़ा आखिरी मामला बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं को आरोपमुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 31 मई, 2005 के आदेश को चुनौती देने वाले वकील अजय अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी है।
इस याचिका के खारिज होने के साथ ही बोफोर्स कांड से संबंधित कोर्ट में लंबित आखिरी मामला भी समाप्त हो गया है और इस केस का पटाक्षेप हो गया है।
क्या है बोफोर्स मामला?
64 करोड़ रुपये के कथित बोफोर्स घोटाले ने पिछली सदी के नौवें दशक में भारतीय राजनीति में उथल-पुथल मचा दी थी। इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित कई अधिकारियों का नाम आया था।
तीन हिंदुजा बंधुओं-श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा और एबी बोफोर्स कंपनी तथा ओत्तावियो क्वात्रोची के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई, 2005 को तीनों हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ सभी आरोप रद कर दिए थे। इस फैसले के खिलाफ जब सीबीआइ ने अपील दाखिल नहीं की तो वकील अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। यह मामला तभी से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
गुरुवार को अजय अग्रवाल की याचिका जस्टिस जेबी पार्डीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगी थी। अजय अग्रवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपनी याचिका पर खुद बहस करने के लिए पेश हुए।
सीबीआइ की ओर से वकील रजत नायर पेश हुए। शुरुआत में ही रजत नायर ने कहा कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे हैं और वह उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी जाए।
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दूसरी ओर अजय अग्रवाल ने कहा कि आरोपमुक्त हुए दो हिंदुजा बंधुओं की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में उन्हें पक्षकारों की सूची संशोधित करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। लेकिन पीठ ने कहा कि यह मामला पिछले 20 वर्षों से लंबित है। अब इसकी सुनवाई स्थगित करने का सवाल नहीं उठता।
पीठ ने याचिकाकर्ता के औचित्य पर भी पूछा कि आपराधिक मामले में वह कैसे प्रभावित हैं। वह तो तीसरा पक्ष हैं, जिसकी कोई भूमिका नहीं है। तभी सीबीआइ के वकील रजत नायर ने कहा कि एजेंसी ने इस मामले में 2017 में हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी।
उस समय कोर्ट ने कहा था कि सीबीआइ पहले से ही अजय अग्रवाल की याचिका में प्रतिवादी है। उसे जो भी दलीलें रखनी हो, उसी मामले में रख सकती है।
नायर ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करते हुए यह भी कहा कि यह मामला देर शाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल हुआ। इसलिए इतने कम समय में पूरी तरह से निर्देश नहीं लिए जा सके।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ और कहा कि अब इस मामले में तय करने के लिए कुछ नहीं बचा है। यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई में वर्चुअली जुड़े अजय अग्रवाल ने दैनिक जागरण से कहा कि अभी कोर्ट का विस्तृत आदेश नहीं आया है। आदेश आने के बाद वह इस मामले में जरूरत के मुताबिक अर्जी या पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। इसमें बहुत बड़ा कानूनी मुद्दा शामिल है।
हालांकि आगे क्या होगा यह बात और है। लेकिन, फिलहाल बोफोर्स मामला बंद हो चुका है और किसी भी अदालत में इससे संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है।
इस केस में जिन लोगों का नाम आया था, उनमें से सिर्फ प्रकाश हिंदुजा ही जीवित बचे हैं। बाकी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में बोफोर्स खरीद के लिए दलाली लिए जाने का आरोप था।
1987 में स्वडिश रेडियो ने दावा किया था कि बोफोर्स कंपनी ने भारत के शीर्ष राजनीतिज्ञों और रक्षा अधिकारियों को कमीशन दिया था।
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