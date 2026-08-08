क्या है यूनिवर्सिटी टाउनशिप? केंद्र सरकार ने शुरू किया काम, लोगों से मांगे सुझाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश में प्रस्तावित यूनिवर्सिटी टाउनशिप का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उनमें वह कौन सी सुविधाएं देखना चाहते है, आदि जैसे सवालों को लेकर केंद्र सरकार ने देश में यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने को लेकर काम शुरू किया है।

साथ ही छात्रों, शिक्षकों व आम लोगों से इस पर अपनी राय देने को कहा है। सरकार ने बजट में देश में पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का ऐलान किया था। हालांकि यह टाउनशिप कहां बनेगी, इसका फैसला राज्यों के बीच चैलेंज मोड पर होगा। इसे लेकर 20 अगस्त तक लोगों से सुझाव मांगे गए है।

सरकार ने लोगों से मांगे सुझाव शिक्षा मंत्रालय ने प्रस्तावित यूनिवर्सिटी टाउनशिप को लेकर मायगाव पोर्टल के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक सर्वेक्षण का काम शुरू किया है, जिसमें पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी जा रही है। जिसमें पूछा है कि उद्योग व शैक्षणिक संस्थानों के बीच जुड़ाव में सबसे बड़ी बाधा आप किसे मानते है।

इस दौरान जो विकल्प सुझाए गए है, उनमें आपसी जुड़ाव में कमी, लंबे समय में बड़ी पूंजीनिवेश की कमी, रेगुलेशन की अड़चने आदि शामिल किया है। वहीं यूनिवर्सिटी टाउनशिप का ऐसी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, जिससे आसपास के क्षेत्र को लाभ मिल सके।

खबरें और भी





