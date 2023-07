Sickle Cell Anemia बिखेर देता है पूरा परिवार; भोजन-पानी और हवा से नहीं, बल्कि ऐसे फैलता है ये रोग

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Sickle cell anemia। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक भारत इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त हो जाए।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने आदिवासी भाई-बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चों और उनके परिवारजनों को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया जाए। उन्होंने आगे कहा, सिकल सेक एनीमिया जैसी बीमारी बहुत कष्टदायी होती है।

जिस बीमारी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है वो आखिर कितनी गंभीर है और आखिर किन-किन राज्यों के लोग इस बीमारी के गिरफ्त में है? आइए इस बीमारी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जरा जान लें।

#WATCH | Shahdol, Madhya Pradesh: Most of the people affected by Sickle Cell Anaemia were from the tribal society. Due to the indifference towards the tribal society, this was not an issue for the previous governments, but now the BJP government has taken the initiative to solve… pic.twitter.com/g87Jz1oByC