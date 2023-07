मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज SC में क्या हुआ? वकील ने बताया

नई दिल्ली, एएनआई। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शनिवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि, "कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लिया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये गंभीर मामला नहीं है।"

उन्होंने कहा कि, "मेरा मानना है कि मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से विचार करेगा। कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। इस मामले में मुझे और पूरे देश को लगता है कि सजा बेहद असंगत है। राहुल गांधी के साथ न्याय नहीं हुआ है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि न्याय होगा।"

