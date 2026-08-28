दिल्ली-पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश का दौर खत्म, अब खूब सताएगी गर्मी; मानसून ने बदला रुख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मानसून का मिजाज अब थोड़ा बदल रहा है। अरब सागर से चल रही शुष्क हवाओं ने बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया है।

इससे मानसून ट्रफ का रुख फिर पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगा है। नतीजा है कि लगभग एक सप्ताह तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेंगी। कई क्षेत्रों में गर्मी फिर असर दिखा सकती है।

इसके उलट बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकती है। पहले मानसून ट्रफ जम्मू-कश्मीर तक पहुंच गया था। अब पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से यह पीछे खिसकने लगा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र भी कमजोर हो रहा है। पश्चिमी हवाएं इसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसका सीधा असर उत्तर-पश्चिम भारत की बारिश पर पड़ेगा।बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और उससे लगे बंगाल तथा उत्तरी ओडिशा के तट पर नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

यह अगस्त का आखिरी मौसम सिस्टम हो सकता है। इसके प्रभाव से 31 अगस्त तक ओडिशा में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 30 अगस्त को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की भी आशंका है।

इस सिस्टम का असर पूर्वी भारत तक पहुंच सकता है। इसलिए बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश को फिलहाल बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम है। इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मानसूनी गतिविधियां बनी रह सकती हैं। पश्चिमी भारत में मानसून कमजोर पड़ रहा है। राजस्थान इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश की गतिविधियां घट गई हैं। इससे राजस्थान में तापमान फिर बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। एक सप्ताह राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रह सकता है।

गुजरात में अरब सागर से कुछ नमी पहुंच रही है। इससे बादल छाने और हल्की बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मगर यह नमी गुजरात से आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। इसलिए राजस्थान और उत्तर-पश्चिम भारत में फिलहाल अच्छी बारिश की उम्मीद कम है।