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सिक्किम: रिंबी-सिंगलिताम में बढ़ रही भूस्खलन की घटनाएं, 150 से अधिक लोग खतरे में

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 07:18 PM (IST)

पश्चिम सिक्किम के गेजिंग जिले के रिंबी-सिंगलिताम में लगातार भूस्खलन से 38 परिवारों के 150 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

रिंबी-सिंगलिताम में भूस्खलन (सोशल मीडिया)

रिंबी-सिंगलिताम में भूस्खलन (सोशल मीडिया)

HighLights

  1. रिंबी-सिंगलिताम में लगातार भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित।

  2. 150 से अधिक लोग खतरे में, 38 परिवार विस्थापित।

  3. प्रशासन ने बचाव कार्य तेज किया, मंत्री ने दौरा किया।

जागरण संवाददाता,गंगटोक। पश्चिम सिक्किम के गेजिंग जिले के युक्सम सब-डिविजन अंतर्गत रिंबी-सिंगलिताम में पिछले शुक्रवार देर रात से भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रहीं हैं। दिन-रात हो रहे भूस्खलन की गतिविधि से रिहायशी इलाकों और कृषि भूमि को खतरा पैदा हो गया है।

प्रभावित क्षेत्र में 38 परिवारों के 150 से अधिक लोग आते हैं। इनमें रिंबी के 30 और सिंगलिताम के आठ परिवार शामिल हैं। भूस्खलन के लगातार खतरे को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन को तत्काल खबर की। खिसकने को देखते हुए जिला प्रशासन ने बचाव एवं राहत अभियान तेज कर दिया है।

राहत कार्य में जुटी प्रशासन

प्रशासन की ओर से संवेदनशील परिवारों की पहचान कर उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया गया। प्रभावित और जोखिम वाले परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय एवं राहत व्यवस्था भी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

क्षेत्र के विधायक ने किया दौरा

घटना को देखते हुए क्षेत्र विधायक एवं मंत्री टीटी भूटिया ने शनिवार को प्रभावित रिंबी-सिंगलिताम क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और भूस्खलन से हुए नुकसान की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को बचाव, राहत और अन्य आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।

प्रशासन ने दिए निर्देश

प्रशासन ने सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र का तकनीकी मूल्यांकन कराने का निर्देश दिया है। इसके माध्यम से भूस्खलन से हुए नुकसान, उसके संभावित विस्तार और आगे इसकी दिशा किस ओर हो सकती है, इसका आकलन किया जाएगा। आसपास के घरों, जमीन और संपत्ति के लिए जोखिम का भी विस्तृत मूल्यांकन किया जा रहा है।