सिक्किम: रिंबी-सिंगलिताम में बढ़ रही भूस्खलन की घटनाएं, 150 से अधिक लोग खतरे में

जागरण संवाददाता,गंगटोक। पश्चिम सिक्किम के गेजिंग जिले के युक्सम सब-डिविजन अंतर्गत रिंबी-सिंगलिताम में पिछले शुक्रवार देर रात से भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रहीं हैं। दिन-रात हो रहे भूस्खलन की गतिविधि से रिहायशी इलाकों और कृषि भूमि को खतरा पैदा हो गया है।

प्रभावित क्षेत्र में 38 परिवारों के 150 से अधिक लोग आते हैं। इनमें रिंबी के 30 और सिंगलिताम के आठ परिवार शामिल हैं। भूस्खलन के लगातार खतरे को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन को तत्काल खबर की। खिसकने को देखते हुए जिला प्रशासन ने बचाव एवं राहत अभियान तेज कर दिया है।

राहत कार्य में जुटी प्रशासन प्रशासन की ओर से संवेदनशील परिवारों की पहचान कर उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया गया। प्रभावित और जोखिम वाले परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय एवं राहत व्यवस्था भी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

क्षेत्र के विधायक ने किया दौरा घटना को देखते हुए क्षेत्र विधायक एवं मंत्री टीटी भूटिया ने शनिवार को प्रभावित रिंबी-सिंगलिताम क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और भूस्खलन से हुए नुकसान की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को बचाव, राहत और अन्य आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।