Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मसौदा सूची जारी होने से पहले बंगाल पुलिस ने क्यों बढ़ाई सुरक्षा? इस बात की है आशंका

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:33 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों से पहले मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है। चुनाव आयोग ने संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया है ताकि मतदाता बिना डर के सूची देख सकें। विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया है और निष्पक्ष चुनाव की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बंगाल पुलिस ने दिए सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय ने कोलकाता पुलिस और दूसरे पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी थानों को राज्य में नौ दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी होने के बाद कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को आशंका है कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में असली मतदाताओं के नाम हटा दिए गए तो बड़े पैमाने पर तनाव फैल सकता है। यह निर्देश केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए त्रिस्तरीय मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) काम के पहले चरण के खत्म होने पर आया है।

    'अफरा-तफरी मच जाएगी'

    राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले 25 नवंबर को उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में एक एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करते हुए ऐसी ही आशंका जताई थी, और कहा था कि मसौदा सूची जारी होने के बाद भयानक अफरा-तफरी मच जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस थानों को सलाह दी गई है कि वे मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की संभावना को लेकर होने वाले प्रदर्शनों से सब्र और संयम से निपटें।

    पुलिस थानों के प्रभारियों को सलाह दी गई है कि वे अपने नीचे के अधिकारियों को उसी हिसाब से जानकारी दें ताकि कोई भी अनचाही घटना न हो। पुलिस थानों को यह भी कहा गया है कि वे अपने-अपने इलाकों में पहले से ही पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें।

    सुरक्षा को लेकर सीईओ कार्यालय स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज

    वहीं सुरक्षा को लेकर कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया (एससीआइ) भवन चुनाव आयोग का नया पता हो सकता है। सीईओ के वर्तमान कार्यालय में हाल ही में हुई सुरक्षा चूक के कारण यह परिवर्तन करना पड़ा। पिछले दिनों बीएलओ ने सीईओ कार्यालय के समक्ष भारी विरोध प्रदर्शन किया था।

    चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को मौजूदा और नए सीईओ कार्यालय की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि कल चुनाव आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र भेज कर बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था।

    यह भी पढ़ें: बंगाल में SIR गणना फॉर्म भरने में मुस्लिम बहुल क्षेत्र आगे, सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में लोग आ रहे आगे