सड़क पर थूकने वालों की अब खैर नहीं, बंगाल में गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना
बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, थूकने और खुले में शौच करने पर मंगलवार से नया जुर्माना लागू हो ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने के लिए मंगलवार से जुर्माने की नई व्यवस्था लागू कर दी गई। अब सड़क या सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 100 रुपये, कचरा फेंकने या गंदगी फैलाने पर 200 रुपये और खुले में शौच या पेशाब करने पर भी 200 रुपये का जुर्माना लगेगा।
125 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर भी 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर विकास एवं नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का उद्देश्य जुर्माने के जरिये सरकारी राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों की आदतों में बदलाव लाना है।
हालांकि, सरकार ने माना है कि नई व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए नागरिक सुविधाएं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। बाजारों और रेलवे स्टेशनों के आसपास कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं। अलग-अलग स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
प्लास्टिक के विकल्प के लिए लगेंगी वेंडिंग मशीनें
नगरपालिका विभाग प्लास्टिक के प्रतिबंधित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा रहा है। बाजारों में वेंडिंग मशीनें लगाने की तैयारी है, जिनसे प्लास्टिक कैरी बैग के विकल्प उपलब्ध होंगे। इनमें एक मशीन से मक्के से बने बैग एक रुपये में और दूसरी से कपड़े के बैग पांच से 10 रुपये में मिलेंगे।
मंत्री ने कहा कि अलग-अलग स्थानों पर मशीनें भेजी जा रही हैं तथा इसके लिए आर्थिक मदद और संपर्क की सुविधा भी दी जा रही है। राज्य में बड़ी संख्या में बाजार होने के कारण पूरी व्यवस्था तैयार होने में कुछ समय लगेगा।
आवासीय इलाकों के भीतर कूड़ेदान नहीं लगाए जाएंगे। इसके बजाय घरों से ही कचरे को दो अलग-अलग थैलों में रखने और सफाईकर्मियों को सौंपने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बंगाल में पहले से कानूनी प्रावधान मौजूद
गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और कचरा फैलाने के खिलाफ बंगाल में पहले से कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। 2019 में संशोधित नगरपालिका कानून के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर अधिकतम 1,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। कोलकाता में अवैध तरीके से कचरा फेंकने पर 50 से 5,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रहा है।
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