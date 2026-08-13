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    शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाएगा 'पश्चिम बंगाल के निर्माता' का इतिहास

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 04:21 PM (IST)

    शुभेंदु अधिकारी सरकार ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उनके जीवन और योगदान को स्कूली व विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्ण ...और पढ़ें

    पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी।

    पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी।

    HighLights

    1. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल होगा।

    2. कोलकाता के ईको पार्क में भव्य प्रतिमा स्थापित होगी।

    3. हुगली स्थित पैतृक आवास पर आधुनिक पुस्तकालय बनेगा।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जनसंघ के संस्थापक डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन, राजनीतिक योगदान और बलिदान को राज्य के स्कूली और विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम (सिलेबस) में शामिल करने का बड़ा एलान किया है।

    मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नवान्न में श्यामा प्रसाद मुखर्जी समिति की पहली उच्चस्तरीय बैठक के बाद बताया कि देश और राज्य के निर्माण में डा मुखर्जी के योगदान को लंबे समय तक राजनीतिक कारणों से दबाया गया। अब राज्य सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र से ही नई पीढ़ी को उनके वास्तविक इतिहास से रूबरू कराएगी।

    क्या-क्या होंगे बदलाव?

    पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ-साथ सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकें भी प्रकाशित करने जा रही है। इसके लिए बीजेपी नेता तथागत राय द्वारा तैयार पुस्तक के संयुक्त प्रकाशन के अलावा जनशिक्षा प्रसार एवं पुस्तकालय सेवा विभाग को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    ईको पार्क में लगेगी प्रतिमा, पतृक आवास में बनेगा पुस्तकालय

    शिक्षा के अलावा राज्य सरकार ने कई अन्य प्रमुख घोषणाएं भी की हैं। कोलकाता के प्रसिद्ध ईको पार्क में डा मुखर्जी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जबकि हुगली स्थित उनके पैतृक आवास पर एक आधुनिक पुस्तकालय (लाइब्रेरी) का निर्माण होगा।

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    जनता से मांगे सुझाव, लॉन्च होगा डिजिटल पोर्टल

    बंगाल के गौरवशाली इतिहास और धरोहरों को संकलित करने के लिए सरकार एक विस्तृत पुस्तिका (बुकलेट) तैयार कर रही है। इसके लिए आम जनता, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं से विचार एवं प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु सूचना एवं संस्कृति विभाग एक समर्पित डिजिटल पोर्टल शुरू करेगा, जहां 15 से 30 दिनों के भीतर कोई भी सुझाव दे सकेगा।