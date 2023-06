Weather Update Today: दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Weather Update Today: दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार की सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई। सुबह-सुबह बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। राजधानी के कई इलाकों में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार को बादल छाए रहने के साथ हल्की और मध्यम बारिश होगी।

#WATCH | Rain lashes parts of the national capital Delhi As per IMD, the city is expected to experience a cloudy sky with light to moderate rain/thundershowers today. pic.twitter.com/6PfQPFT4w4

इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया था कि गुरुवार को भी बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बुधवार शाम को 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करते हुए महाराष्ट्र के छह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि गुरुवार को कई जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभगा ने गुरुवार की सुबह बताया कि अगले दो तीन घंटों में बारिश होगी।

Moderate rainfall continues to occur over Mumbai since forenoon of yesterday as shown in the attached Mumbai Radar Image.



It is likely to continue during next 3 hours. Extremely Heavy rainfall has occurred at isolated stations and very heavy at some stations during last 21 hours pic.twitter.com/YUVkAOKaPy— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 29, 2023