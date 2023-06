Weather Update Today: दिल्ली में गर्मी से राहत, चार दिनों तक झमाझम होगी बारिश; यूपी-बिहार के लिए भी अलर्ट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Weather Update Today: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गुरुवार सुबह की शुरुआत हल्की बारिश से हुई। राजधानी के कई इलाकों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले चार दिनों तक दिल्ली में झमाझम बारिश होगी। इसके साथ ही अन्य राज्यों के लिए भी राहत की खबर है।

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा तेजी से आगे बढ़ रही है। इस वजह से अब कई राज्यों में लू का प्रकोप कम होगा और तापमान नीचे गिरेगा। तापमान नीचे गिरने के साथ ही बारिश शुरू होगी।

हीटवेव की समस्या से जूझ रहे बिहार, झारखंड, ओडिशा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुरुवार से मौसम का मिजाज बदलेगा। इन राज्यों में गुरुवार से लू से राहत मिलेगी। साथ ही इन राज्यों में बारिश होगी, जिससे तापमान नीचे जाएगा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को बताया कि उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में गुरुवार को बारिश होगी। उन्होंने कहा कि उत्तरी पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश और आसपास के उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गुरुवार सुबह से बारिश होगी।

Latest Satellite imagery shows the possibility of light to moderate rainfall with thunder & lightning at a few places of north Punjab, Haryana, South Delhi, North Madhya Pradesh & adjoining Uttar Pradesh, northeast Uttar Pradesh, Bihar, West Arunachal Pradesh, Assam &— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 22, 2023