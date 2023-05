Weather Update Today: दिल्ली-NCR में फिर हुई बारिश, राजस्थान और एमपी के अलावा इन राज्यों के लिए IMD का अलर्ट

नई दिल्ली, एएनआई। अगले कुछ घंटों में राजस्थान, पंजाब समेत भारत के कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा, गरच और चमक के साथ तेज हवाओं के भी चलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने कहा कि सेटेलाइट इमेज के मुताबिक, अगले तीन-चार घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में गरज / बिजली / तेज हवाओं की गतिविधि के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

Latest satellite imagery shows possibility of light to moderate spells of rain accompanied with thunderstorms/lightning/gusty winds activity over some parts of Rajasthan, Punjab, Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir and Andaman & Nicobar Islands during next 3-4 hours: India