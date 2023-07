Weather Update Today: उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, बारिश से मचा हाहाकार, दिल्ली-UP में कैसा रहेगा मौसम?

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। Weather Update Today, Monsoon Update 2023: दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं।लोगों को बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में बहुत भारी बारिश होगी। हालांकि, उसके बाद इसमें कमी आएगी। वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मणिपुर में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। वहीं, अगले दो दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भारी से भारी वर्षा होगी।

दिल्ली-एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी रविवार को तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है।

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है, वहीं कुछ हिस्सों में लोग अभी भी गर्मी और उमस से परेशान हैं। मौसम विभाग ने 40 शहरों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आठ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

