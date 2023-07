Weather Update: महाराष्ट्र-गुजरात में तूफानी बारिश का अलर्ट, दिल्ली को मिलेगी उमस से राहत; जानें UP का हाल

Weather Update Today मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र (Maharashtra Rain) और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोनों राज्यों में ओरेंज अलर्ट के कारण भारी से भी भारी बारिश हो सकती है। आज तेज धूप खिलने के कारण तापमान में इजाफा देखने को मिला है। आज पारा 37 डिग्री के करीब रह सकता है। जानें यूपी-बिहार का मौसम अपडेट।

Weather Update Today महाराष्ट्र में होगी तेज बारिश।

HighLights महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली में दो दिन नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और ओडिशा में भी आज तेज बारिश का अलर्ट।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Weather Update Today राजधानी में बीते दिन तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने कई हफ्तों बाद दिल्लीवालों की हालत खराब कर दी। 10 दिनों बाद तापमान सामान्य से ज्यादा आंका गया। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार, आज महाराष्ट्र (Maharashtra Rain) और गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। दोनों राज्यों में ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में रविवार को मौसम होगा सुहावना दिल्ली (Delhi Weather Update Today) में आज तेज धूप खिलने के कारण तापमान में इजाफा देखने को मिला है। आज पारा 37 डिग्री के करीब रह सकता है। हालांकि, मौसम विभाग ने कहा कि शाम तक बादल छाने का अनुमान है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद उमस और बढ़ सकती है। IMD के ताजा अपडेट के अनुसार, रविवार को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और राजधानी में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के साथ इन राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने आज से अगले 2 दिनों तक महाराष्ट्र के 10 जिलों के साथ गुजरात में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तट पर वर्षा गतिविधि में वृद्धि के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, पुणे और पालघर में इसका ज्यादा असर दिखेगा। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और ओडिशा में भी आज तेज बारिश का अलर्ट है। UP-बिहार में भी बारिश मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक यूपी (UP Weather Forecast) के कई इलाकों में बारिश के चलते लोगों को उमस से राहत मिलेगी। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में आज भी वर्षा के आसार हैं। उधर, बिहार में 23 जुलाई तक मानसून पहले की तरह कमजोर रह सकता है। हालांकि, कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।

Edited By: Mahen Khanna