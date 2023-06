Weather Update Today: दिल्ली-UP-MP और गुजरात में भारी बारिश के आसार, हिमाचल समेत पढ़ें अन्य राज्यों का हाल

राष्ट्रीय राजधानी व नोएडा के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव हो गया। अभी यहां बादल छाए Weather Update Today रहने और हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। मानसून अपने निर्धारित समय से दो दिन पहले रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में पहुंच गया था जिससे दिल्लीवासियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली।

Weather Update Today: दिल्ली-UP-MP और गुजरात में भारी बारिश के आसार, हिमाचल समेत पढ़ें अन्य राज्यों का हाल

नई दिल्ली, एजेंसी। देशभर में मानसून सक्रिय हो गया है और अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि कोकण, गोवा, मध्य भारत के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी गहरे बादल छाए हुए हैं। वरिष्ठ मौसमी विज्ञानी ने बताया कि उत्तर पश्चिमी खाड़ी से उत्पन्न निम्न दबाव का क्षेत्र अब उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भाग की ओर बढ़ गया है। इससे अगले दो दिनों में मध्य प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। 12 सेमी से अधिक बारिश होने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि कम दबाव की स्थिति के कारण देश के पश्चिमी तट पर तेज हवा चलेगी। दक्षिण गुजरात,कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश यानी 20 सेमी से भी अधिक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने अगले पांच दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की भी भविष्यवाणी की है। आइएमडी वैज्ञानिक ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कारण पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले पांच दिनों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश और उत्तरखंड में भी भारी वर्षा का अनुमान है। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। आइएमडी के अनुसार गुरुवार सुबह दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इससे न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। राष्ट्रीय राजधानी व नोएडा के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव हो गया। अभी यहां बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। मानसून अपने निर्धारित समय से दो दिन पहले रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में पहुंच गया था जिससे दिल्लीवासियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली।

Edited By: Narender Sanwariya