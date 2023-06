Weather Update Today: दिल्ली-यूपी-राजस्थान में छाए बादल, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश का कहर, ऑरेंज अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे लोगों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अगले पांच दिनों तक बारिश की संभावना है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। झमाझम बारिश से आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली।

Weather Update Today: हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी-राजस्थान में छाए बादल; ऑरेंज अलर्ट जारी

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून के कारण हो रही बारिश को देखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने कहा, "मानसून वर्तमान में सक्रिय है और पिछले 4-5 दिनों में तेजी से आगे बढ़ा है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर, मानसून ने लगभग पूरे देश को प्रभावित किया है। पूरे गुजरात और दक्षिण- पूर्वी राजस्थान को मानसून ने कवर कर लिया है। अगले दो दिनों में उम्मीद है कि दक्षिण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शेष हिस्से भी कवर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अगले पांच दिनों तक बारिश की संभावना है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शिमला के आईएमडी वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा, "अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है।" पंजाब के एक पर्यटक राहुल ने कहा, "भारी बारिश हो रही है और हम होटल के कमरों के अंदर फंस गए हैं। बारिश के कारण हम कहीं बाहर नहीं जा सकते।" भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भी ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, मंगलवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। झमाझम बारिश से आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली।

Edited By: Narender Sanwariya