Weather Update: तमिलनाडु और पुडुचेरी में बढ़ेगा पारा, IMD ने चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट किया जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। Weather Update: देश में बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया था। हालांकि, देश के ज्यादातर हिस्सों में फिर से तापमान बढ़ने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले दो दिनों के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ सकता है।

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियन तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि इन क्षेत्रों में तापमान सामान्य से लगभग 2 से 4 डिग्री बढ़ने का अनुमान है। अगले दो दिनों के दौरान आंतरिक तमिलनाडु में हीटवेव की स्थिति रहने की संभावना है।

Maximum temperature is likely to be 39°C-41°C and about 2°C-4°C above normal at a few pockets over Tamil Nadu & Puducherry during the next two days. Heatwave conditions are likely to prevail at one or two pockets in interior Tamil Nadu during the next two days: India… pic.twitter.com/2yMbaeS88a