नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। इसे जलवायु परिवर्तन का असर कहें या मौसमी परिस्थितियां... इस बार वैशाख में ही सावन की घटा देखने को मिल रही है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन अच्छी वर्षा हुई। वह भी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में। दिल्ली में तो माह भर की वर्षा का कोटा भी इन्हीं तीन दिन में पूरा हो गया जबकि तापमान में सामान्य से काफी नीचे चल रहा है।

मौसम विभाग की मानें तो बृहस्पतिवार से धीरे धीरे वर्षा कम होने लगेगी। तापमान व गर्मी में भी अब आने वाले दिनों में वृद्धि होगी। बुधवार को सुबह आसमान साफ था। दोपहर तक तो हल्की धूप भी खिली रही, लेकिन दोपहर दो बजे के आसपास एकाएक मौसम बदल गया। काली घटा छा गई और कुछ ही देर में झमाझम बरसात शुरू हो गई। वर्षा का यह दौर रूक रूककर शाम तक चलता रहा। इससे ठंडक भी बरकरार रही।

#WATCH| A thick layer of fog enveloped parts of the national capital this morning

(Visuals from Ashram) pic.twitter.com/STnL305c3y