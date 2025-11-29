Language
    भीषण सर्दी की चपेट में उत्तर भारत, मौसम विभाग ने दी तूफान 'दितवाह' की चेतावनी, कई राज्यों में अलर्ट

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी जो पकड़ रही है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिससे नदी, नाले और पाइप लाइनें जमने की संभावना बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर की स्थिति बन रही है, साथ ही गलन वाली सर्दी और कोहरा बढ़ने की संभावना है।

    100 किमी. की रफ्तार आएगा तूफान दितवाह

    दक्षिण भारत में नए चक्रवात 'दितवाह' के टकराने से अगले तीन दिन मौसम खराब रहेगा। दितवाह चक्रवाती तूफान के टकराने से तमिलनाडु में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान आएगा और भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

    तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। इन क्षेत्रों के लिए पेड़ उखड़ने और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

    आईएमडी ने पूर्वानुमान लगाया है कि दितवाह तूफान श्रीलंका तट और समीपवर्ती बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर-उत्तरपश्चिमी मार्ग पर आगे बढ़ेगा तथा रविवार की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचेगा।

    18 साल बाद भीषण ठंड की चपेट में कश्मीर

    कश्मीर इन दिनों वर्ष 2007 के बाद का सबसे ठंडा नवंबर झेल रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चल रहा है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शोपियां सबसे अधिक ठंड रहा, जबकि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.5 रिकर्ड किया गया। पिछली रात बुधवार को श्रीनगर में सीजन की ठंडी रात दर्ज की। यहां न्यूनतम तापमान माइनस 4.5 डिग्री रहा।

    घाटी में शीतलहर और अधिक तेज हो गई है। इससे उलट जम्मू में शुक्रवार को खिलकर धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2007 में नवंबर में घाटी में न्यूनतम तापमान महीने के आरंभ से जमाव बिंदु से नीचे बना रहा था। श्रीनगर में 28 नवंबर 2007 को न्यूनतम तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस था, जबकि शुक्रवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.5 रिकर्ड किया गया। मौसम विभाग के निदेशक डा. मुख्तार अहमद ने बताया कि जब तक बारिश नहीं होती तब तक ठंड का प्रकोप बढ़ता जाएगा।

     मंडी व बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी

    हिमाचल प्रदेश में मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे कीचेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार को इन दोनों जिलों में दृश्यता 100 मीटर रही। शिमला के कुफरी में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। यहां से कम तापमान सोलन में 2.7, हमीरपुर में 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

     पंजाब भी काफी ढंडा रहा

    प्रदेश में सबसे कम तापमान ताबो में -7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली-लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही फिर से आरंभ हो गई है। मनाली की ओर से शुक्रवार को 160 वाहन लेह के लिए रवाना हुए जबकि लेह की ओर से 33 वाहन मनाली आए।

     दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा

    पंजाब में फरीदकोट लगातार पांचवें दिन राज्य का सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइएमडी के अनुसार, दिल्ली का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

     प्रमुख स्थान और न्यूनतम तापमान

    जोजि ला दर्रा -16

    कारगिल -9.5

    लेह -8.6

    श्रीनगर -4.5

    शोपियां -6.7

    केलंग -4.1

    फरीदकोट 4.4

    दिल्ली 8.1

    (तापमान डिग्री सेल्सियस में)