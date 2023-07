Weather Update: दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है।

आईएमडी के वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि हम अभी भी दक्षिण ओडिशा, पश्चिम मध्य खाड़ी के ऊपर उत्तरी आंध्र तट पर कम दबाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए इसकी वजह से अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ओडिशा में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

#WATCH | IMD Senior Scientist RK Jenamani says, "We have well-marked low pressure over still South Odisha, North Andhra coast over West Central Bay and Adjourning Northwest Bay. So because of that the rainfall has been heavy to very heavy, isolated extremely heavy. We have the… pic.twitter.com/4IRMU5t22T