Weather Update: महाराष्ट्र, गोवा व तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट, गुजरात में राहत; पढ़ें IMD का पूर्वानुमान

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के कई राज्यों को इन दिनों भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह लगातार हो रही बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी के वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि देश के कई राज्यों में बारिश की स्थिति यह है कि सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और गोवा में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी है। वहीं, तटीय कर्नाटक में अत्यधिक भारी वर्षा हो रही है, लेकिन गुजरात में पिछले 24 घंटों में इसमें कमी आई है, इसलिए बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार होने का अनुमान है।

